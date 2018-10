Allerta Meteo | forte maltempo sul Mediterraneo | nelle prossime 24-48 ore piogge

Maltempo - allagamenti in Sardegna : Allerta Meteo nel sud dell'isola - : Fiumi esondati e piogge incessanti. Niente lezioni in tre Comuni. La Statale 125 è bloccata dai detriti. Diversi i salvataggi di Vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile. meteo - PREVISIONI

Allerta Meteo Estofex - il maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia : nubifragi in Sardegna e al Nord : Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 2, principalmente per nubifragi. Livello 2 anche per il Golfo del ...

Allerta Meteo Estofex : Sardegna e Nord Ovest a rischio nubifragi : Allerta meteo Estofex - Nuova perturbazione atlantica in arrivo, peggiora! Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello...

Meteo - violenti temporali e Allerta gialla della Protezione Civile : Maltempo sulle le regioni più occidentali dell’Italia, con fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulla Sardegna, in...

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo su Sardegna - Piemonte e Liguria : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente tra la penisola Iberica e le isole Baleari, innesca sul Mediterraneo occidentale spiccate condizioni di instabilità, che tenderanno progressivamente a interessare anche le regioni più occidentali dell’Italia, con fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulla Sardegna, in estensione al nord-ovest della Penisola, a partire dal Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge - vento forte e temporali : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per piogge, vento e temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte: “La circolazione indotta da una minimo barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all’attività temporalesca organizzata,” si spiega nel ...

Allerta Meteo gialla : temporali in Liguria/ Ultime notizie - maltempo : allarme ad Imperia e lungo la costa : Allerta meteo gialla in Liguria: allarme maltempo con piogge e temporali nell'intera provincia di Imperia e lungo tutta la costa. Possibili rovesci anche nel Lazio.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:56:00 GMT)

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per temporali nel ponente : La protezione civile della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL. Interessata dall’avviso la ZONA A (bacini piccoli e medi) dalle ore 14 alle 23.59 di OGGI, DOMENICA 7 OTTOBRE La zona di Allertamento è: · A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa LA SITUAZIONE: una perturbazione scende dalla Normandia alle Isole Baleari e va a formare un minimo di ...

Campania - prorogata Allerta meteo : La Protezione civile della Campania, considerata l'evoluzione del quadro meteo, le condizioni di instabilità e la perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, ha prorogato di altre 24 ore l' ...

Allerta Meteo - annullata maratona in programma sul Lungomare : A seguito delle violente precipitazioni di oggi e in considerazione dell' Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per le prossime 24 ore, la Prevention Race, la maratona in programma domani a ...

Allerta Meteo Toscana : rischio per forti temporali nell’Empolese : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice giallo emanato dal Centro funzionale regionale per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nella zona del Valdarno Inferiore (Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci) valido dal pomeriggio di oggi fino alla prima mattinata di domani, domenica 7 ottobre 2018. Nel frattempo si ricorda che fino al 10 Ottobre ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per piogge intense e forti temporali : “Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita“: la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. “Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa. ...

Allerta Meteo - weekend di maltempo sull’Italia : forti piogge al Centro/Nord - ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino alle 21 di domani : In considerazione dell’evoluzione del quadro Meteo, delle condizioni di instabilità e della perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, la Protezione civile della Campania ha prorogato di altre 24 ore l’allerta Meteo attualmente in atto. Sarà in vigore fino alle 21 di domani la criticità idrogeologica “gialla” per piogge e temporali, anche di forte intensità e velocità di evoluzione. L’allerta riguarda ...