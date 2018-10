Allerta Meteo Estofex | il maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia | nubifragi in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)– Ilcontinua a flagellare il, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed(European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’di livello 2, principalmente per. Livello 2 anche per il Golfo del Leone e la Francia sudorientale pere, in misura minore, per tornado.di livello 1 per l’nordoccidentale e la Spagna nordorientale per. Livello di1 per la Francia meridionale e sudoccidentale per grandine di grandi dimensioni,e, in misura minore, tornado. Livello di1 anche per la Turchia sudorientale e la Siria nordorientale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di ...