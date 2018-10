Allarme per le perdite di Alitalia | i piloti | Un rosso di 500 milioni

Fmi - nuovo Allarme : "In Italia l'incertezza politica aumenta i rischi per le banche" : ... vi è il rischio di riaccendere' le tensioni - ricorda il Fondo - 'tenuto conto della disponibilità di titoli di stato Italiani per le banche Italiane e della loro esposizione' all'economia nazionale.

Nuovo Allarme del Fondo monetario : l'incertezza politica in Italia aumenta i rischi per le banche : Nuovo allarme dell Fondo monetario Internazionale dopo il taglio alle stime di crescita . In Italia «se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello ...

INVASIONE CIMICI CINESI IN VENETO / Allarme tra gli agricoltori per la valanga di ospiti sgraditi : Scoppia l'Allarme tra gli agricoltori in VENETO per l'INVASIONE delle CIMICI CINESI. Si parla di danni al 30% dei raccolti di frutta. Attenzione anche a Palermo con la bonifica del centro.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Invasioni cimici cinesi / Allarme tra gli agricoltori in Veneto : disperazione a Capodimonte : Scoppia l'Allarme tra gli agricoltori in Veneto per l'invasione delle cimici cinesi. Si parla di danni al 30% dei raccolti di frutta. Attenzione anche a Palermo con la bonifica del centro.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:54:00 GMT)

Meteo Genova - caldo incredibile : +27°C come se fossimo in piena estate - ma scatta l’Allarme maltempo per Giovedì 11 : caldo eccezionale oggi a Genova: temperature tipicamente estive nel capoluogo ligure con una massima che ha raggiunto i +27°C in città, come se fossimo ancora a Luglio o Agosto. Anche la minima, di +18°C, è stata ben superiore rispetto alla media del periodo. Attenzione, però, al maltempo in arrivo: dopodomani, Giovedì 11 Ottobre, su Genova è prevista pioggia torrenziale per tutto il giorno con violenti temporali e temperature in picchiata. ...

INVASIONI CIMICI CINESI / Allarme tra gli agricoltori in Veneto : i rimedi naturali per debellarle : Scoppia l'Allarme tra gli agricoltori in Veneto per l'invasione delle CIMICI CINESI. Si parla di danni al 30% dei raccolti di frutta. Attenzione anche a Palermo con la bonifica del centro.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Allarme dell'Onu : la Terra ha 12 anni per salvarsi. Poi sarà il caos : ... Intergovernmental panel on climate change, il rapporto presentato dall' Onu, frutto del lavoro di 91 scienziati provenienti da 40 Paesi del mondo su oltre 6000 pubblicazioni scientifiche riguardanti ...

Calcio - Allarme in casa Italia : Simone Zaza lascia il ritiro. Infortunio al polpaccio - altro grattacapo per Mancini : Altra tegola in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina e, soprattutto, della trasferta di Nations League in Polonia: Simone Zaza lascia il ritiro della Nazionale e torna a casa. Per l’attaccante lucano fatale l’Infortunio rimediato ieri al polpaccio sinistro, come riferisce l’ANSA. Durante l’allenamento a Coverciano la punta nata a Policoro aveva lasciato il campo rassicurando però sulle sue ...

Fca - Allarme per la produzione in Italia : Due fatti importanti nello stesso giorno, comune il soggetto: Fca. Il primo fatto: Torino fa sapere di aver avviato i lavori a Melfi (Potenza) sulla linea che produrrà la Jeep Renegade con motore ibrido plug-in (è possibile la ricarica della batteria per viaggiare solo in modalità elettrica), primo modello di questo genere a nascere in Italia (lancio previsto nel 2020)."Questa versione - spiega il neo capo di Fca Emea, Pietro Gorlier - ...

Mercati - così lo spread si avvicina alla soglia da Allarme rosso per le banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...

Infrastrutture a rischio - Allarme Anci : "Servono ameno 5 miliardi per la messa in sicurezza" : MILANO - Per impedire nuove tragedie come quella che ha colpito Genova con il crollo di Ponte Morandi servono, almeno, 5 miliardi di euro. È la stima molto prudenziale fornita dall'Anci oggi in ...

Infortunio Vrsaljko - nuovo Allarme per l’Inter : il croato salta le due partite con la propria Nazionale : Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa Vrsaljko, convocando al suo posto Bartolec nuovo stop per Sime Vrsaljko, tornato in campo dopo un mese di stop nel match vinto dall’Inter a Ferrara contro la Spal. Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa l’esterno difensivo di Spalletti, che salterà dunque la partita contro l’Inghilterra in ...

Clima - Allarme Onu : cambio di paradigma per evitare caos : Incheon, Corea del Sud, askanews, - Il tempo per evitare il disastro sta per scadere: per scongiurare il caos Climatico globale serve una grande trasformazione della società e dell'economia mondiale "su una scala senza precedenti".L'allarme arriva da un rapporto dell'Onu presentato a Incheon, in Corea del Sud, che ricorda che la superficie terrestre si è riscaldata di un grado ...

“GIOIELLI CONTAMINATI DALL’HIV”/ Allarme Aids - ma la truffa viene scoperta dalla vittima : Spacciandosi per medico che indaga su oggetti CONTAMINATI dall'Hiv, una donna ha cercato di truffare una anziana rubandole la gioielleria: ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:34:00 GMT)