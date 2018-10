Allagamenti nel sud della Sardegna Alluvione a Maiorca | 8 morti | Allerta meteo per la

Maltempo - Allagamenti in Sardegna : allerta meteo nel sud dell'isola - : Fiumi esondati e piogge incessanti. Niente lezioni in tre Comuni. La Statale 125 è bloccata dai detriti. Diversi i salvataggi di Vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile. meteo - PREVISIONI

Maltempo - Allagamenti e temporali nel sud della Sardegna. Allerta in Liguria e Piemonte : CAGLIARI. Piogge, temporali e allagamenti con lo spettro dell'alluvione. E' il quadro della Sardegna meridionale nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco sono stati tempestati dalle richiste di intervento ...

Improvviso e violento nubifragio su Roma : disagi e Allagamenti nell'area sud : Improvviso temporale in serata su Roma, zona sud della Capitale. Traffico paralizzato e vasti allagamenti. Più che autunno sembra di essere tornati in piena estate quando i temporali di calore tra...

Maltempo Campania : Allagamenti nell’Ospedale del Mare a Napoli : allagamenti a causa della pioggia nell’Ospedale del Mare, la nuova struttura nel quartiere Ponticelli a Napoli. L’acqua, caduta abbondante su Napoli durante la notte, ha raggiunto i pavimenti di alcune aree al piano terra dell’edificio, probabilmente a causa dell’ostruzione delle caditoie. Le attività dei reparti non hanno comunque subito ripercussioni. Il commissario ad acta per il completamento dell’Ospedale del ...

Maltempo in Puglia e Calabria - allerta meteo/ Ultime notizie - nubifragi e Allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Maltempo in Puglia : temporali e Allagamenti nel brindisino. Disagi a Francavilla Fontana. : Forti temporali, anche se piuttosto localizzati, hanno colpito in queste ultime ore l'area fra le province di Brindisi e Taranto, in Puglia. Un nubifragio ha colpito l'area di Francavilla Fontana,...

Maltempo Campania : Allagamenti nell’area flegrea e nella piana di Licola : Gli acquazzoni che si sono abbattuti per l’intera giornata su tutta l’area flegrea hanno provocato allagamenti nella piana di Licola a confine tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano e in varie zone dei Campi Flegrei. La situazione di maggiore criticità si riscontra a Licola dove l’alveo dei Camaldoli ha tracimato per il cedimento di un argine. L’allerta è scattata dalle prime ore del mattino. Il canale ostruito dalla ...

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta mareggiata nel Ragusano - danni e Allagamenti : Gli effetti dell’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati ...

Ciclone depressionario sul centro-sud : primi forti temporali in Sicilia - Allagamenti nel palermitano : Il vortice ciclonico particolarmente intenso e ben strutturato presente sul medio-basso Tirreno sta alimentando forti nuclei temporaleschi sulla Sicilia. Disagi si riscontrano nel palermitano, dove...

Ondata di maltempo in Sardegna : pioggia intensa e fulmini - danni e Allagamenti nel Cagliaritano : Un’Ondata di maltempo si è abbattuta sul Cagliaritano dalla serata di ieri, con pioggia intensa e fulmini: si registrano strade allagate, alberi crollati, danni provocati dalle saette. Un fulmine ha colpito la Basilica di Nostra Signora di Bonaria: danneggiato l’impianto di amplificazione, alcuni circuiti elettrici, e addirittura alcune lampade e porta lampade sono state trovate in frantumi. Decine gli interventi durante la notte dei ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : Allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Maltempo Emilia Romagna : Allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...

Nubifragi in Emilia : vasti Allagamenti e danni a Cento - nel ferrarese : Forti temporali al centro-nord, vasti allagamenti nel ferrarese. Le immagini da Cento. Come previsto l'arrivo dell'aria più fresca alle alte quote sta determinando tanta instabilità sulla nostra...

Nubifragi lampo nella notte in Piemonte : vasti Allagamenti nel canavese [IMMAGINI] : Forte ondata di temporali in Piemonte in nottata, allagamenti e disagi nel torinese. Caduti oltre 130 mm. L'ingresso di correnti più fresche sull'estremo nord-ovest, dopo essersi fatte largo...