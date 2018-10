Alla ricerca dei detenuti siriani scomparsi nel nulla

Le vite dei bambini farfalla - la speranza dAlla ricerca e dai trapianti : Un traguardo non solo per il mondo della scienza. «Per noi è stata una grande emozione» dice Antonella Naccarato, di Cuggiono, guardando con gli occhi lucidi il figlio, che oggi ha 23 anni. «Quando ...

Il Liceo Marzolla Simone Durano partecipa Alla Notte dei ricercatori. : ... moti interni ed esterni comuni all'anima, alle cose, al mondo. La creazione come momento intellettivo ed energetico, stimolata dagli impulsi celebrali di vitale importanza, al pari del processo ...

Serie A Fiorentina - Alla ricerca del Pjaca perduto : Corvino ci ha puntato forte, e con lui Pioli e tutto il mondo viola. Sembrava l'uomo perfetto per il tridente viola: il talento del futuro croato, il giovane bomber argentino e l'astro nascente della ...

Salvini-Le Pen Alla ricerca di un candidato unitario dei sovranisti a Bruxelles : Nel tour per le europee del maggio prossimo, l’incontro con Marine Le Pen rappresenta per Matteo Salvini una tappa decisiva in vista del traguardo finale. La leader del Raggruppamento...

Frontalieri disoccupati Alla ricerca del lavoro : "In Ticino - ci racconta ancora Stefano Rizzi, capo della Divisione economia del Canton Ticino " non esiste un fenomeno di Frontalieri iscritti in disoccupazione". Motivi possibili? "L'...

Spal-Inter 0-0 LIVE - nerazzurri Alla ricerca del colpo grosso : Spal-Inter LIVE – Si conclude l’8^ giornata valida per il campionato di Seri A, in campo Spal ed Inter pronte a regalare spettacolo. In forma la squadra di Luciano Spalletti che ha intenzione di recuperare posizioni in classifica entro le prossime settimane, ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Spal-Inter, le formazioni ufficiali SPAL (3-5-2) Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, ...

Ricerca : il premio “Scienza Madre” Alla chimica italiana Lucia Banci : “Il divario tra donne e uomini in ambito scientifico sta diminuendo ma esiste e come scienziata dico che contano i dati di fatto”. E’ Lucia Banci che si racconta alla ‘Dire’, a poche ore dal premio ‘Scienza Madre’, che le sarà consegnato questa sera nell’Auditorium dell’ospedale insieme con altre due scienziate: Emmanuelle Charpentier e Laurence Zitvogle. “Ogni tre anni- spiega Banci- ...

Ricerca - premio 'Scienza madre' Alla chimica italiana Lucia Banci : E' questo panorama, unito agli stipendi molto bassi dei Ricercatori , a rendere il mondo italiano non concorrenziale per i Ricercatori del resto del mondo, ma come è stato per lei, dalla California ...

Astronomia : Alla ricerca di segnali alieni - un modello matematico rivela l’esistenza di civiltà tecnologiche : Un ricercatore italiano presso il Politecnico di Losanna ha elaborato un modello di analisi dei segnali rilevati dai radiotelescopi, in base al quale se un solo segnale venisse rivelato nel raggio di 500 anni luce dalla Terra, significherebbe che la nostra galassia vi è vita, almeno 10.000 civiltà aliene. L’autore della ricerca è Claudio Grimaldi, e i risultati dello studio, condotti in collaborazione con la University of California, sono ...

Alitalia - il Governo sempre Alla ricerca del partner guarda all'Asia. Ma la "soluzione" non sembra vicina : La "soluzione" per Alitalia non sarebbe ancora in dirittura d'arrivo. La conferma, indiretta, che la vicenda della ex Compagnia di bandiera non sia proprio in "acque portuali" sta nella "lettura" ...

Al via Bergamo Scienza : un palcoscenico per le meraviglie della scienza dalle ultime notizie dal mondo della ricerca Alla scuola in piazza : Sabato 6 ottobre prende il via la XVI edizione di Bergamoscienza, il festival di divulgazione scientifica, che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza con ben 160 eventi, tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre. ultime notizie dal mondo della ricerca, segreti svelati, miti da sfatare e pregiudizi da superare, tecnologie innovative ed esperimenti coinvolgenti presentati a un ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : domenica scatta il campionato. In 19 Alla ricerca dello scudetto : Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di Rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo. Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e ...

Padme - Alla ricerca del fotone oscuro : Padme, alla ricerca del fotone oscuro – Un sottilissimo bersaglio di diamante per catturare il fotone oscuro scovandolo tra 1 milione di collisioni di particelle al secondo. È questo il cuore dell’esperimento Padme (Positron Annihilation into Dark Matter Experiment) che studierà le interazioni prodotte da positroni accelerati all’energia di 550 MeV dall’acceleratore lineare (LINAC), dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, alla ...

Padme - un esperimento Alla ricerca del fotone oscuro e della "quinta forza" finora sconosciuta : Appena inaugurato l'esperimento Padme per la ricerca del fotone oscuro, la particella della materia oscura, messaggera di una nuova forza fisica