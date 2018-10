Alla Fiera di Rimini è partito il TTG | principale marketplace del turismo | al via con il

[L'inchiesta] Alla Fiera dei bambini partoriti per coppie omosessuali. A Bruxelles - cataloghi di donne e pacchetti completi. Centomila ... : Si chiama "Men having babies" e il titolo dice già molto. Possono due uomini che si amano avere bambini ? Secondo la natura no. Non possono. Possono due donne che si amano mettere al mondo figli? Non ...

Milano Games Week 2018 - cosa aspettarsi dAlla Fiera dei videogame : Come per esempio Forza Horizon 4 , il videogame legato al mondo dei motori, e il videogioco d'avventura Ori and the Will of the Wisps, giocabile per la prima volta in anteprima nel nostro Paese. ...