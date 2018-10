Alla concorrente 29enne di Top Chef resta solo 1 anno di vita Non ho tempo da

Grande Fratello Vip : attacco di panico per un concorrente che aveva pensato di scappare d Alla casa : Stamani i concorrenti del Grande Fratello Vip sono andati a dormire alle 6 del mattino e pare che dopo che L'articolo Grande Fratello Vip: attacco di panico per un concorrente che aveva pensato di scappare dalla casa proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pordenone - investe e uccide un ciclista : Alla guida un’ex concorrente di The Voice of Italy : Un ciclista di 52 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. alla guida della vettura c'era Asia Sagripanti, ex concorrente dell'edizione 2018 di The Voice of Italy. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza ha perso il controllo del mezzo dopo che un insetto, forse una vespa, è entrata nell'abitacolo.Continua a leggere