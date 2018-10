Agrigento | paura in centro accoglienza | immigrati sequestrano 2 operatrici

Agrigento - 'Concerto contro la paura' : Brunori Sas alla Valle dei Templi : ... questo il tema dello spettacolo, che vedrà esibirsi nel palco del Tempio di Giunone anche l'orchestra multietnica di Arezzo composta da vari talenti della musica provenienti da tutto il mondo.

Agrigento - paura sulla spiaggia dello Zingarello : crolla una falesia. Turista salvo per miracolo : paura ad Agrigento, dove è crollata sulla famosa spiaggia dello Zingarello una parte del costone di montagna che sovrasta l'arenile. Secondo l'associazione Mareamico, una persona sarebbe stata salvata per miracolo, mentre gli altri bagnanti si sono dati alla fuga. Eppure in questa zona vige il divieto di balneazione.Continua a leggere

Agrigento - roccia crolla e frana su una spiaggia/ Video Zingarello : paura fra i bagnanti - nessun ferito : Salvi per miracolo alcuni baganti che si trovavano in spiaggia ier in località Zingarello ad Agrigento è crollato un costone della montagna soprastante(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Agrigento - frana un costone di roccia alla spiaggia dello Zingarello : paura tra i bagnanti. Vietata la balneazione : Una porzione del costone di Zingarello, spiaggia di Agrigento, è crollato sull’arenile e i bagnanti che si trovavano nella zona non hanno potuto far altro che scappare. Sul posto, sono già giunte le pattuglie della polizia di Stato e i vigili del fuoco. I pompieri hanno chiesto l’immediato intervento dei loro escavatori. A Zingarello anche la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e, in via precauzionale, un elicottero del 118. Non ...

Agrigento - paura fra i bagnanti : crolla una parte di montagna : paura domenica pomeriggio sulla spiaggia di Zingarello ad Agrigento. All'improvviso sulla spiaggia piena di bagnanti è crollato un pezzo di montagna che è a piccolo sul mare.Nonostante in quel tratto di spiaggia vige il divieto di balneazione, ieri pomeriggio era pieno di turisti e non. E mentre qualcuno prendeva il sole e qualcuno faceva il bagno, una parte di montagna di origine calcarea è crollata.Sul posto, dopo la segnalazione ...

Agrigento - crolla costone dello Zingarello. Paura in spiaggia : Un bagnante sarebbe vivo per miracolo. La zona è sorvolata da un elicottero del 118 20 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Paura nella spiaggia di Agrigento : crolla costone : Una porzione del costone di Zingarello, spiaggia di Agrigento, e’ crollato sull’arenile e i bagnanti che si trovavano nella zona non hanno potuto far altro che scappare. Sul posto, sono gia’ giunte le pattuglie della polizia di Stato e i vigili del fuoco. I pompieri hanno chiesto l’immediato intervento dei loro escavatori. A Zingarello anche la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e, in via precauzionale, un elicottero ...