Aggredì agenti | perderà protezione umanitaria | primi effetti del decreto sicurezza Salvini

Foggia - Aggredì agenti nel Cara : gambiano rischia l'espulsione/ Scattano gli effetti del Decreto Salvini : Foggia, aggredì agenti nel Cara: gambiano rischia l'espulsione. Ultime notizie Cerignola, Scattano gli effetti del Decreto Salvini: ecco cos'è successo

Bergamo - nigeriano arrestato per spaccio aggredisce agenti in aula : Sorpreso a spacciare all"interno della stazione ferroviaria di Bergamo, un nigeriano ha provato la fuga nascondendosi su un treno ma, dopo l"inseguimento, è stato bloccato ed arrestato. Il fatto è accaduto lunedì sera nel corso di alcuni controlli straordinari effettuati nella zona da parte degli agenti della Questura di Bergamo e del Reparto prevenzione crimine della Lombardia.Il pusher, Iteki, Jonhatan, è risultato essere un immigrato ...

Foggia - rivolta contro la polizia nel Cara. Sap : “Agenti aggrediti da 50 migranti” : Erano circa 50, secondo il sindacato di polizia Sap, gli extracomunitari del Cara di Borgo Mezzanone che hanno aggredito con calci e pugni due agenti che avevano fermato per un controllo un cittadino gambiano di 26 anni, poi arrestato perché aveva tentato di investire gli agenti con l’auto.Continua a leggere

Vigevano - detenuto marocchino dà fuoco a cella ed aggredisce agenti : Grave episodio avvenuto la scorsa nottre tra le pareti del carcere dei Piccolini di Vigevano (Pavia).Uno dei detenuti, infatti, un uomo di nazionalità marocchina, ha appiccato un incendio all"interno della sua cella, prima di aggredire verbalmente gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti a causa dei disordini.Non pago, durante il tragitto verso il locale di isolamento a cui era stato destinato, con l"appoggio di un altro detenuto suo ...

Prima minaccia la ex fidanzata poi aggredisce gli agenti intervenuti : arrestato 35 enne : Si era appostato sotto casa della donna che impaurita ha chiamato gli agenti, ma al loro arrivo l'uomo è andato su tutte le...

Prato - detenuto aggredisce 4 agenti in carcere con una lametta : un ferito grave : Un detenuto sudamericano ha aggredito con una lametta quattro poliziotti penitenziari nel carcere di Prato, ferendone in maniera grave uno alla gola. A denunciare il fatto, avvenuto domenica mattina, è l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria): il poliziotto ferito, attualmente ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita nonostante la gravità delle ferite. Solo contusioni per gli altri tre. L’aggressore ...

Lecco - due stranieri senza biglietto aggrediscono agenti della polizia ferroviaria : Viaggiavano su un treno della linea Milano-Lecco senza biglietto. E così, quando gli agenti della polizia ferroviaria, chiamati prontamente in causa dal capotreno, hanno chiesto loro di mostrare il regolare documento di viaggio, i due stranieri hanno dato in escandescenze, aggredendo il personale della Polfer, per poi tentare (invano) la fuga.L"episodio di inciviltà e violenza, riportato da Il Giorno, si è verificato nei giorni scorsi a bordo di ...

Piacenza - marocchino ubriaco fermato da polstrada aggredisce agenti : È finito in manette lo straniero che ieri notte ha aggredito alcuni agenti della polstrada di Piacenza, intervenuti per un controllo quando lo hanno visto sfrecciare in via Casseri a bordo della sua auto.Si tratta di un marocchino di 20 anni, che intorno alle 23 è stato fermato dai poliziotti nelle vicinanza del New Zanzibar, un bar della zona. Riluttante, l"africano è sceso dalla sua vettura, una Fiat Punto che al momento dell"alt imposto dagli ...

Roma - molesta una donna in stazione. Poi romeno aggredisce gli agenti : Un romeno di 39 anni ha palpeggiato una donna mentre era in attesa del treno nell'area della stazione della fermata Torre Gaia della metro C di Roma.L'aggressore si è buttato sulla donna senza pensarci due volte e le ha toccato ripetute volte il fondo schiena. L'ennesima violenza sessuale, insomma. Ennesima violenza sessuale ai danni di una donna che è stata interrotta dagli agenti.Fortunatamente, infatti, sul posto sono arrivati tempestivamente ...

Perugia - egiziano aggredisce capotreno e 2 agenti Polfer - arrestato : Ennesimo caso di aggressione su un treno ai danni del personale di servizio, verificatosi sul Regionale operativo lungo la tratta Perugia-Foligno.Protagonista un egiziano di 20 anni, regolare e residente a Cassino, sorpreso dal controllore con un biglietto non sufficiente per coprire l"intera tratta che lo straniero aveva intenzione di percorrere. Una volta chiamato il capotreno, quest"ultimo ha invitato il 20enne a scendere dal mezzo per ...