Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro | verso la

MotoGp – Caduta Lorenzo in Thailandia : gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni di Jorge : Brutto volo per Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia: ecco come sta il maiorchino della Ducati Terribile Caduta per Jorge Lorenzo nella seconda sessione di prove libere del Gp della Thailandia: il maiorchino, reduce dal brutto infortunio di due settimane fa ad Aragon, è caduto oggi nel circuito di Buriram mandano in allarme tutti i tifosi ed il suo team. Immediatamente trasportato al Centro Medico dopo il brutto volo e il ...

Malore Keita - gli ultimi importanti Aggiornamenti sulle condizioni del calciatore : Malore Keita – Sono state ore di ansia per le condizioni del calciatore del Liverpool Naby Keita, paura durante la partita di Champions League con il centrocampista costretto al cambio e poco dopo ricoverato d’urgenza in ospedale. In un primo momento si era pensato anche a complicazioni cardiache che i successivi esami all’ospedale Cardarelli hanno escluso. Il Malore è stato provocato da un forte colpo alla schiena ...

Naby Keita - presto dimesso dall'ospedale Cardarelli. Gii ultimi Aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista : Il centrocampista del Liverpool Naby Keita è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un malore accusato nel corso della sfida di Champions League contro il Napoli. Il ...

Milan - infortunio Cutrone : gli Aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Milan, notizie non confortanti dall’infermeria: Patrick Cutrone ancora alle prese con un problema alla caviglia sinistra Il Milan ha un disperato bisogno del suo Patrick Cutrone. L’attaccante deve in certe occasioni far riposare Higuain e può essere un uomo importante per cambiare le gare in corsa. Gattuso però ha dovuto fare a meno di Cutrone nelle ultime uscite a causa di un infortunio ed anche ad Empoli probabilmente non ci ...

Infortunio Pavoletti - gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Infortunio Pavoletti – Il Cagliari non sta attraversando un momento entusiasmante nel campionato di Serie A, i sardi sono reduci dalla sconfitta sul campo del Parma, la classifica è preoccupante in vista dei prossimi impegni, in particolar modo nel turno infrasettimanale partita da non fallire contro la Sampdoria. Nell’ultimo match assenza pesantissima dell’attaccante Leonardo Pavoletti, forfait a causa di un problema ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : Aggiornamenti sulle condizioni del ducatista : Brutta Caduta per Jorge Lorenzo alla prima curva del Gp di Aragon: le condizioni del maiorchino della Ducati Il Gp di Aragon è iniziato subito con un bruttissimo colpo per la Ducati: alla prima curva del Motorland, Jorge Lorenzo è stato protagonista di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra (QUI IL VIDEO). Il maiorchino della Ducati è finito lungo dopo un sorpasso di Marc Marquez, probabilmente nel tentativo di ...

Juventus - gli Aggiornamenti sulle condizioni di Douglas Costa e Khedira : I due sono usciti malconci dalla sfida contro il Valencia. Intanto Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo? L'ho visto motivato. Sa che quanto accaduto è il passato"

Incidente Sneijder - paura per l’ex Inter : gli Aggiornamenti sulle condizioni : Incidente Sneijder – Ore di paura per l’ex calciatore dell’Inter Wesley Sneijder, protagonista dello storico Triplete con la maglia nerazzurra, l’olandese adesso gioca in Qatar nelle file dell’Al Gharafa. Sneijder nelle ultime ore è rimasto vittima di un brutto Incidente stradale per fortuna senza grosse conseguenze fisiche. Ecco il comunicato del club: “la nostra star Wesley Sneijder è stata coinvolta ...

Negramaro : ecco gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato : ecco le attuali condizioni di Emanuele Spedicato - Ancora gravi le condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, un malore a bordo avrebbe colpito due volte la testa.-- Al momento il bollettino medico ha annunciato: prognosi riservata, queste le parole riportate dall’ equipe medica, risalenti al primo giorno di ricovero: “Il paziente è giunto in Pronto Soccorso questa mattina, trasportato da un’ambulanza del 118, dopo aver ...

Infortunio Vrsaljko - gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni del terzino dell’Inter : Infortunio Vrsaljko – Situazione delicata in casa Inter dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Parma. Nelle ultime ore novità importanti sull’Infortunio del terzino Vrsaljko, il nerazzurro soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo procurato durante la partita di Nations League Spagna-Croazia. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un’infiammazione osteo-cartilaginea ...

Milan - gli Aggiornamenti sulle condizioni di Cutrone : brutte notizie per Gattuso : Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno rilevato un trauma distorsivo, niente da fare per la trasferta di Cagliari-- Patrick Cutrone non prenderà parte al prossimo match di campionato tra Cagliari e Milan, l’attaccante rossonero infatti non riuscirà a recuperare dall’infortunio accusato durante l’ultima gara della Nazionale Under 21. Il match-winner della sfida con la Roma infatti ha riportato un trauma ...

Moto3 – Spaventosa maxi caduta a Misano : gli Aggiornamenti sulle condizioni di Sasaki : Le condizioni di Sasaki dopo la Spaventosa caduta di oggi nel secondo giro del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto3 Terribile caduta, oggi, al secondo giro della gara di Moto3 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini vinta da Lorenzo Dalla Porta. Un highside di Masia ha scatenato una reazione a catena, che ha mandato al tappeto nel complesso 5 piloti, tra cui i due italiani Bulega e Bastianini, ma anche Canet e Sasaki, ...

Infortunio Balotelli - gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni di SuperMario : Infortunio Balotelli – L’Italia è reduce dal pareggio contro la Polonia, brutta prestazione per l’attaccante Mario Balotelli che però non è stato servito adeguatamente dai compagni, Infortunio anche per il calciatore del Nizza, per questo motivo SuperMario potrebbe non prendere parte alla gara contro il Portogallo. Nelle ultime ore sono emerse le prime novità in merito al problema fisico occorso all’attaccante. Oggi ...

Inter - Aggiornamenti sulle condizioni di Nainggolan e D’Ambrosio : ci saranno dopo la sosta? : Nainggolan e D’Ambrosio erano usciti malconci dalla trasferta vittoriosa di Bologna. Il fatto preoccupava non poco il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti visto il rendimento del belga, autore del gol che ha sbloccato la gara, e la duttilità tattica del difensore italiano. Per Nainggolan e D’Ambrosio la sosta per le partite delle Nazionali è dunque arrivata al momento giusto, i due potranno così cercare di smaltire i piccoli ...