ilfattoquotidiano

: Adesso Instagram individua atti di bullismo anche nelle foto - Cascavel47 : Adesso Instagram individua atti di bullismo anche nelle foto - TutteLeNotizie : Adesso Instagram individua atti di bullismo anche nelle foto - MonopoliCalcio : I numeri sui social sono in continua crescita Adesso siete in 4000 a seguirci su Instagram. Non fermiamoci GRAZIE -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Chi ha figli adolescenti conosce, almeno per sommi capi, il problema dele della sua trasposizione digitale, il cyber. E sapràche i giovanissimi usano molto, il “social network delle immagini”, come spesso è identificato. Forse non tutti hanno collegato le due cose e compreso che glidi cyberpossonoessere perpetrati per immagini, non solo sotto forma di testi in WhatsApp o Facebook. È qui che entra in gioco una notizia interessante legata a una decisione del nuovo capo di, Adam Mosseri, che ha voluto l’introduzione di una serie di provvedimenti per combattere il cybersul suo social newtork. Come? È piuttosto semplice, se non si entra troppo nei dettagli tecnici. Su molti siti, fra cui, sono già presenti filtri antiper i testi, fperre e nascondere i commenti ...