Acireale e Aci Catena Arrestati 18 membri del clan Santapaola Ercolano

“10 Tour” Alessandra Amoroso sarà in Sicilia il 26 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale : “10“, come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, quella di “Amici”: l’inizio di un percorso

Info biglietti e ingressi per Laura Pausini ad Acireale - il tour riprende dopo il KO a Eboli : Con Laura Pausini ad Acireale riprende il tour di supporto a Fatti sentire, ultimo album di inediti rilasciato dall'artista di Solarolo il 16 marzo scorso. Costretta al rinvio delle due date di Eboli per uno stato influenzale acuto con otite, Laura Pausini è ora pronta a tornare sul palco per portare la musica del nuovo album che toccherà la Sicilia nelle date del 28 e 29 settembre. Per i due concerti, non sono più disponibili biglietti ...