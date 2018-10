Acer annuncia l' aggiornamento dei PC desktop Predator Orion 9000 e 5000

Annunciato Xenon RAcer - un nuovo arcade racing game ambientato nel 2030 : Oggi SOEDESCO e 3DClouds.it hanno Annunciato Xenon Racer, un nuovo arcade racing game ambientato nel 2030. Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC. Xenon vi porta nel futuroRead more…

SOEDESCO annuncia Xenon RAcer : SOEDESCO e 3Dclouds.it annunciano Xenon Racer, un appassionante arcade Racer ambientato nel 2030. Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC. Xenon vi porta nel futuro In un’era di veicoli che volano, un ultimo campionato per le auto tradizionali sta per essere organizzato, pronto per far ...

Acer e Red Bull Media House hanno annunciato il rinnovo della collaborazione per la produzione di contenuti eSport : Acer e Red Bull Media House hanno annunciato oggi di aver stretto un nuovo accordo di partnership per la produzione di contenuti. Dopo aver lavorato insieme con successo per oltre 12 mesi, le due società continueranno a raccontare le storie più eclatanti e interessanti dal mondo gaming ed eSport, sempre in continua e rapida espansione.La collaborazione è iniziata a maggio dell'anno scorso con l'obiettivo condiviso di fornire agli appassionati di ...

Acer annuncia all’IFA 2018 dei nuovi refresh per la serie Aspire : Acer ha annunciato nella giornata di oggi un elegante refresh dell’All-in-One Aspire Z 24 e dei notebook Aspire 7, Aspire 5 e Aspire 3, tutti ovviamente con a bordo Windows 10. Acer Aspire Z 24 Acer Aspire Z 24 è il PC all-in-one per la famiglia, progettato per la connettività, la navigazione sul web, i social media, la visione di film e il casual gaming. Disegnato per essere in armonia con l’arredo del salotto, il device è spesso ...