A Torino la Biennale della Sostenibilità Territoriale

nuovo sponsor in casa Torino: CEAT, uno dei mgiliori brand di pneumatici in India, è il nuovo Official Tyre Partner