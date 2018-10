A Shanghai Cecchinato ritrova Djokovic | giovedì la rivincita del Roland Garros

Shanghai : Cecchinato agli ottavi : Marco Cecchinato si è qualificato per gli ottavi di finale del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sul cemento ...

Tennis - Shanghai : Cecchinato agli ottavi - ora la sfida a Djokovic : Negli ottavi Cecchinato - che grazie agli ottavi potrebbe già entrare nella top 20 - se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding. I due si ritrovano di ...

Cecchinato-Djokovic - terzo turno ATP Shanghai : data - programma - orario d’inizio e tv : Marco Cecchinato sfiderà Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista siciliano, dopo aver battuto in rimonta il coreano Hyeon Chung, si troverà di fronte il serbo, reduce da tredici vittorie consecutive tra cui quella agli US Open. Sarà un match molto suggestivo, visto che proprio contro Djokovic, Cecchinato ha fatto la più grande impresa della carriera, battendolo in quell’indimenticabile quarto di finale del Roland ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora c’è Djokovic : Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, ...

ATP Shanghai – Impresa Cecchinato! Che rimonta contro Chung : il tennista azzurro trionfa al tie-break del 3° set : Marco Cecchinato ottiene un grande successo nei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro supera il next-gen coreano Chung al tie-break del terzo set Marco Cecchinato avanza agli ottavi dell’ATP di Shanghai e lo fa con ottenendo una vittoria importante e prestigiosa. Il tennista sicialiano, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, conferma che quella che sta per concludersi è stata una stagione di grande ...

Atp Shanghai 2018/ Diretta Seppi Edmund - Cecchinato Chung info streaming video e tv - orario delle partite : Diretta Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: tornano in campo Andreas Seppi e Marco Cecchinato per giocare il loro secondo turno nel torneo di tennis, categoria Master 1000(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:00:00 GMT)

ATP Shanghai – Brivido Cecchinato al primo turno : il tennista azzurro supera Simon al tie-break del terzo set : Cecchinato soffre e vince nel primo turno dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro super Gilles Simon al tie-break del terzo set Marco Cecchinato ha superato il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). L’azzurro, numero 21 del mondo e 16 del seeding, ha sconfitto il francese Gilles Simon, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-2) in due ore e ...

Tennis - a Shanghai bene Cecchinato - battuto il francese Simon : Bella vittoria per Marco Cecchinato nel primo turno del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 , oltre 9 milioni di dollari di monte premi con Federer testa di serie numero 1 e Djokovic ...

ATP Shanghai 2018 : Cecchinato al 2° turno - Simon battuto in tre set : Marco Cecchinato si è qualificato al 2° turno del Masters di Shanghai , penultimo 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 25enne di Palermo, numero 22 del ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato lotta e vince contro Gilles Simon. L’azzurro accede al secondo turno : Buone notizie da Shanghai (Cina) dove quest’oggi ha preso il via il penultimo Masters 1000 stagionale di Tennis dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari. Sul cemento asiatico Marco Cecchinato (16esima testa di serie di questo torneo) ha superato in tre set il francese Gilles Simon (n.31 ATP) con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 al termine di un incontro estremamente lottato, durato 2 ore e 29 minuti di partita. L’azzurro attende ...

DIRETTA / Atp Shanghai 2018 Cecchinato Simon (6-7) streaming video e tv : Monfils e Tsitsipas al 3^ set : DIRETTA Atp Shanghai 2018, streaming video e tv: Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono i nostri due rappresentanti nel torneo di tennis di categoria Master 1000, forfait di Fognini e Nadal(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Atp Shanghai 2018/ Diretta Cecchinato Simon - Seppi Mannarino streaming video e tv - orario dei match (tennis) : Diretta Atp Shanghai 2018, streaming video e tv: Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono i nostri due rappresentanti nel torneo di tennis di categoria Master 1000, forfait di Fognini e Nadal(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 01:10:00 GMT)