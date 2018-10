A Roma la posta in consegna tutti i giorni fino a sera | anche nel weekend e nei giorni

Roma. XIII e XV Municipio : impianti di compostaggio parte percorso partecipativo : “Ci auguriamo che Roma, in tempi brevi, possa avere due nuovi impianti industriali di compostaggio aerobico, di cui la città

Pannofino si finge milanese per spostare la fashion week a Roma : Lunedi 24 settembre a partire dalle ore 21,15 in prima tv su Fox, Sky, canale 112, arrivano due nuovi episodi di Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, la serie comedy che narra la travagliata ...

Agli Emmy 2018 c’è stata la proposta di matrimonio più Romantica di sempre : Da sciogliersi The post Agli Emmy 2018 c’è stata la proposta di matrimonio più romantica di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Roma - Cristian Totti esempio di fair play : non segna per soccorrere il portiere a terra. La risposta è da gentleman : fair play e un ottimo inglese davanti alle telecamere: un vero gentleman, Cristian Totti, che si è reso protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web. Durante un torneo di calcio ...

Sanità - genitori dei bimbi cardiopatici : “Non rassicura la risposta del Bambino Gesù a Roma” : Il lungo incontro dei genitori dell’Associazione Cuori Coraggiosi con il dg del Bambino Gesù Ruggero Parrotto non è bastato a rassicurare le mamme e i papà dei piccoli pazienti dell’ex primario Adriano Carotti. “Ci hanno garantito la continuità assistenziale – fa sapere l’associazione all’Adnkronos Salute – e dato rassicurazioni sull’autonomia decisionale di Carotti“, che ora è Top Surgeon e ...

Roma - rapinò ufficio postale e accoltellò il direttore : arrestata ex guardia giurata : rapinò le poste di Bracciano e accoltellò il direttore: un 51enne Romano, ex guardia giurata, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano. La rapina risale a luglio. Nello specifico,...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - rilevati “spostamenti e lesioni” : Durante il temporale di questa mattina – spiega la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali – un fulmine ha colpito lo spigolo nord-occidentale del basamento in granito che sostiene la statua equestre di Garibaldi al Gianicolo. I tecnici della Sovrintendenza Capitolina, accorsi immediatamente sul posto, con l’ausilio di una piattaforma aerea, hanno rilevato “delle lesioni e lo spostamento dei blocchi sul prospetto nord ...

"Voglio una grande risposta dalla Roma" : 'Siamo un po' rammaricati per come è andata la partita contro l'Atalanta, ma sollevati per avere rimediato. Alla fine è un punto guadagnato. Da questa partita dobbiamo assolutamente imparare, cercando ...

Roma e Inter - la sfida si sposta dal campo a Twitter : l'addio di Strootman apre la guerra tra i due club : Inter - Roma , una sfida all'ultimo tweet. Nella giornata di ieri, martedì 28 agosto, è andata in scena su Twitter una divertente battaglia a colpi di meme. A innescare la miccia è stato un video ...

Sterilizzare i topi per non ucciderli : la proposta del Comune di Roma : Sterilizzazioni al posto delle derattizzazioni: è questa l'idea di Edgar Meyer, responsabile del Benessere Animale nell'Assessorato all'Ambiente del Campidoglio. Controllo demografico e sterilizzazione al posto di pasticche per uccidere i topi: ecco il succo della proposta avanzata alla giunta Raggi, riportata dal Corriere della Sera.Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma. Penso a un bando ...

VD : Gorrite e Leuba - "Posta discrimina i Romandi e i ticinesi" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - ponte della Magliana : interrogazioni senza risposta da gennaio : Intanto, la città si stringe a Genova: Colosseo, Palazzo Senatorio e Fontana di Trevi spenti, spettacoli di stasera , Colosseo, Foro di Augusto e Foro di Cesare, sospesi, il vicesindaco Luca Bergamo ...

Roma. Arrestato rapinatore dopo assalto a ufficio postale : Cronaca di Roma – I carabinieri hanno intercettato e Arrestato un rapinatore romano che, armato di pistola, stava uscendo dall’ufficio postale di via Massaciuccoli. Il malvivente era giunto con una moto con targa coperta davanti all’ufficio postale, ha parcheggiato e con casco integrale, armato di coltello e di una pistola, rivelatasi poi a salve, perfetta riproduzione di una semiautomatica, si e’ diretto alle casse e si ...

Roma - rapina ufficio postale armato di coltello e pistola a salve : arrestato : Verso le 13.30, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Bravetta, in zona per altro servizio, ha intercettato un rapinatore Romano che, armato di pistola, stava uscendo dall'ufficio postale di via ...