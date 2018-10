“A chi t’è bive…” II migrante barese incontra Michele Emiliano a New York E il saluto

ilfattoquotidiano

: Il Governo ha la colpa di aver sbagliato la manovra. Aumenta il debito degli italiani e non investe risorse per cre… - nzingaretti : Il Governo ha la colpa di aver sbagliato la manovra. Aumenta il debito degli italiani e non investe risorse per cre… - valeriafedeli : Salvini dice che se lo mangia a colazione ma con #spread oltre quota 300 chi sta rischiando di fare indigestione è… - EcomuseoVajont : RT @Ciclowebnet: #Vajont, 9 ottobre 1969 - 9 ottobre 2018 Chi preferisce passeggiare può superare l'#EcoMuseo, #Erto e #Casso e salire al… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) È diventato virale in poche ore il video di Patrimonio italiano tv, girato durante la parata del Columbus day a New. Pochi secondi in cui si vede unche saluta in maniera decisamente entusiasta e affettuosa il presidente della Regione Puglia, che stava partecipando alla celebrazione come rappresentante italiano L'articolo “A chi t’è bive…”. IIa New. E il(in dialetto) diventa virale proviene da Il Fatto Quotidiano.