(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

La piccola Italia di Mancini fermata anche dall'Ucraina : Italia e Ucraina hanno pareggiato 1-1 nella gara amichevole allo stadio Ferraris di Genova. I gol di Bernardeschi al 55' e Malinovskiy al 62'.

Svelato il primo appuntamento di Meredith in Grey’s Anatomy 15 - col protagonista di How I Met Your Mother : Decisamente a sorpresa, sarà il protagonista di How I Met Your Mother Josh Radnor l'interprete dell'uomo con cui avverrà il primo appuntamento romantico di Meredith in Grey's Anatomy 15. L'attore, noto ai più per aver interpretato Ted Mosby nella celebre sit-com, sarà il primo uomo con cui la Grey avrà a che fare una volta decisa a rimettersi in gioco per trovare l'amore. How I Met Your Mother incrocia così Grey's Anatomy: per gli ...

Florida : uragano Michael sommerge e devasta Mexico Beach [VIDEO impressionante] : devastante impatto di Michael in Florida. devastata totalmente Mexico Beach. Nel corso della serata odierna è avvenuto il landfall dell'uragano Michael sulle coste occidentali della Florida, tra...

Grande Fratello Vip : Andrea Iannone avrebbe fatto la corte a Giulia Salemi : Una delle concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello Vip” [VIDEO] continua ad essere al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata a Francesco Monte. La madre della modella italo-persiana Giulia Salemi, cioè Fariba Tehrani, ha riacceso i riflettori sul passato amoroso della figlia facendo delle importanti rivelazioni. Secondo quanto raccontato dalla donna nel programma “Mattino 5”, il campione di MotoGP Andrea Iannone avrebbe ...

Trame - Una Vita : Cayetana rivela la sua identità ai vicini - Adela fugge dal convento : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra [VIDEO] che da tanti anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni settimanali dal lunedì 15 a sabato 20 ottobre, svelano che Lolita verra' derisa da Maria Luisa prima di recarsi ad un appuntamento con Antonito. Cayetana, nel frattempo, organizzera' una festa per rivelare a tutti la sua identita'. Infine suor Adela decidera' di prendersi in mano la ...

Aida Nizar si scaglia duramente contro Fabrizio Corona : 'Vergognati - mi fai schifo' : Aida Nizar, la show girl spagnola che quest'anno abbiamo visto come concorrente al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso, si è scagliata duramente contro Fabrizio Corona ed ha lanciato velenose frecciatine social che non sono passate per niente inosservate. La vulcanica Aida ha attaccato duramente l'ex re dei paparazzi, molto probabilmente per la fine della sua storia d'amore con Silvia Provvedi e per il modo in cui ha lasciato la ragazza, ...

Kena Star 4G : la nuova offerta da 50 giga è attivabile anche dai vecchi clienti : Gli utenti che in questi giorni hanno visitato il sito ufficiale di Kena Mobile hanno sicuramente notato come la low cost di Tim abbia modificato la home page, con l'inserimento di numerose offerte. Da Kena Star 5, dedicata agli utenti Iliad e di altre MVNO italiane, esclusi quelli Ho.Mobile, a Kena Special 30, fino ad arrivare a Kena Star 4G (questa ultima attivabile da tutti gli utenti), sono tante le tariffe promosse. A proposito di Kena Star ...

Cassano show alla prima con l’Entella : 3 assist per FantAntonio : Antonio Cassano protagonista con la maglia dell’Entella anche se per adesso soltanto in un’amichevole: tre assist per il barese Antonio Cassano ha subito dimostrato di poter accendere la luce all’Entella. Durante la prima amichevole con la Virtus ha messo in mostra il suo talento, senza trovare il gol ma piazzando tre assistenze per i compagni di squadra di certo allietati dalla sua presenza. Va detto che ...

Le Iene Show 2018 - Servizi/ Diretta : Luigi Pelazza e la sicurezza in banca (10 ottobre) : Le Iene Show, anticipazioni e Servizi 10 ottobre: Giulio Golia torna a Ghedi, un comune in provincia di Brescia, dove le liti tra vicini sono all'ordine del giorno.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:11:00 GMT)

Borsa - Wall Street affonda : Dj -2 - 43% : 23.14 I mercati Usa precipitano. Alla Borsa di New York, Wall Street, il Dow Jones ha perso il 2,43% a 25.799,34 punti. Il Nasdaq ha ceduto del 3,11%,si attesta a 7.496,59 punti. Lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,55% a 2.806,90 punti. Il peggioramento sarebbe dovuto ai timori per un aumento dei tassi e per la stagione delle trimestrali che si apre venerdì prossimo. "L'economia americana è forte": il calo sperimentato a Wall Street è una ...

Eleonora non ce l’ha fatta - è morta a 22 anni : il suo ultimo gesto commovente : La vita a volte può essere molto ingiusta. Come si può morire a 22 anni? Eleonora Izzo ci ha provato con tutte le sue forze a sconfiggere quel tumore terribile che l’aveva colpita quando aveva solo 16 anni, ma non ce l’ha fatta a batterlo. Ha lottato fino alla fine, e infatti chi la conosceva la ricorda come una ‘guerriera’, ma quel brutto male se l’è portata via nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 ottobre 2018 ...

Italia-Ucraina - Mancini : “dispiace per il risultato - ecco dove dobbiamo migliorare” : Solo un pareggio per l’Italia nella gara amichevole contro l’Ucraina ma comunque una buona prestazione per gli uomini di Roberto Mancini, ecco le dichiarazioni del Ct al termine della partita: “Dispiace per il risultato e per le occasioni sprecate specie nel primo tempo. Stasera meritavamo di fare un altro paio di gol, dobbiamo migliorare su quest’aspetto e continuare su questa strada. Bisogna essere più incisivi. ...

Basket - Eurocup : la Fiat Torino perde in casa contro il Mornar 84-80 : La Fiat Torino perde la seconda partita stagionale di Eurocup cedendo 80-84 ai montenegrini del Mornar Bar. Una sconfitta, quella all'esordio al PalaVela, arrivata nei secondi finali, quando gli ...

