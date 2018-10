(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Sardegna - a causa del maltempo crolla ponte che collega Cagliari a Capoterra : Il ponte sul rio Santa Lucia che collega Cagliari al comune di Capoterra, lungo la strada statale 195, è crollato a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la Sardegna. Situazione critica su tutta l'isola, con allagamenti e decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Federica Panicucci super sexy alla serata di gala : ruba la scena a tutte : Eravamo rimasti a una superba Federica Panicucci in costume da bagno. Per tutta l’estate la padrona di casa di Mattino Cinque ha regalato scatti del suo fisico mozzafiato ai fan di Instagram. Davvero notevole la conduttrice in bikini. Della serie “50 anni e non sentirli”. Anzi, quasi 51 a voler proprio essere precisi. Tonica, scolpita, con le curve nei punti giusti e quel suo sorriso inconfondibile. Federica, che ha trascorso i mesi estivi ...

Spazio : il lancio di BepiColombo verso Mercurio : Il lancio della missione BepiColombo su Mercurio è previsto a bordo di un Ariane5 dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese, alle 03:45 (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018. I rappresentanti della stampa tradizionale e social media sono invitati a richiedere l’accredito per seguire la diretta del lancio dal centro controllo missione dell’ESA a Darmstadt, Germania. BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e ...

La Premier League regala spettacolo - 5 squadre in 2 punti : il Chelsea di Sarri entusiasmante e lo United non è tagliato fuori : La Premier League sta regalando spettacolo, le prime giornate infatti hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il Chelsea è reduce dal netto successo in trasferta contro il Southampton, la squadra di Sarri è quella che ha maggiormente entusiasmato fino al momento e guida la classifica nonostante una rosa inferiore rispetto al Manchester City ed al Liverpool. L’allenatore ex Napoli è già un idolo dei ...

Inter - Skriniar allontana la cessione : “Per ora penso solo al nerazzurro” : Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato del momento della sua squadra direttamente dal ritiro della nazionale slovacca: “Siamo dove volevamo essere dall’inizio della stagione. Credo che proseguiremo con questa serie di risultati il più a lungo possibile“. Interpellato sulle ultime voci di mercato, il centrale nerazzurro ha dichiarato: “Non penso a queste cose. Ci sono stati dei rumors in estate ma ...

Salvatori - Di Santo e Guarino. Tre donne che fanno la differenza : La Spezia - Scienza, storia e moda si legano per la diciottesima edizione del premio "She made the difference - donne leader spezzine 2018" che si terrà il 13 ottobre nei locali del Museo Lia della Spezia. Nell'...

VILLAGGIO DEI RAGAZZI - Le scuole della Fondazione protagoniste alla sedicesima edizione della "Tre giorni per la scuola" insieme con l'... : L'evento, che si terrà a Napoli, a Città della Scienza, dal 10 al 12 ottobre, fortemente voluto dal Presidente della Giunta della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca e dall'Assessore regionale ...

Alimenti : Policlinico Milano e filiera corta - dopo latte Ca' Granda altri prodotti : ... la Fondazione Sviluppo si è aperta a partnership con aziende come Esselunga e oggi si fa ispirare da realtà come Ferrero e dal mondo accademico, come l'Università di scienza gastronomiche di ...

Triathlon - immenso Fontana : vince a Taiwan a 42 anni : Terza vittoria sul circuito ironman per Fontana che a dicembre farà 43 anni

Nba - Thompson elogia LeBron James. "Farà fare il salto di qualità ai Lakers" : Il fuoriclasse dei Warriors ha parlato dell'approdo in gialloviola di James ad ESPN

Volley Mondiali femminili - Mazzanti : "Final six grande traguardo" : Le parole del commissario tecnico dopo la vittoria contro la Russia

Notizie ultima ora spread : spread a quota 295.90 - distante dai picchi dei giorni scorsi - GRAFICO LIVE : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Fca Pomigliano chiude otto giorni : 'Improvvisa flessione di mercato' : otto giorni di chiusura collettiva per lo stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, sono stati comunicati oggi ai sindacati dall'azienda, per 'una improvvisa flessione di mercato'. Lo stabilimento ...

Maire Tecnimont - SFM UK Management riduce lo short selling : La Consob rende noto che, dal 9 ottobre 2018, SFM UK Management ha tagliato le posizioni corte su Maire Tecnimont dall'1,18% all'1,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di ...