Aurelio De Laurentiis ha instaurato un rapporto d’amicizia con Carletto Ancelotti che va al di là ...

È vero che gli anziani hanno più paura dei giovani? : vero che gli anziani hanno più paura dei giovani?

3 Giorni per la scuola - si parte oggi a Città della Scienza : Da oggi al 12 ottobre a Città della Scienza la 3 Giorni per la scuola-STEAM 2018: il principale evento in Italia sulla didattica innovativa nella scuola

Chievo - ufficiale l'ingaggio di Ventura : contratto di due anni : Mancava solo l'ufficialità che è arrivata questa mattina: ' Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona. Lo ha comunicato il club con una nota sul sito. L'accordo raggiunto - informa la ...

Mondiali - l'Italia batte in rimonta la Russia 3-1 e si qualifica alla Final six : Ottava vittoria di fila per le azzurre della pallavolo ai Mondiali in corso in Giappone. l'Italia ha battuto in rimonta la Russia 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22 e si è qualificata per la Final six ...

Paolo Savona 'a processo' in aula - la vergogna dell'Unione europea : esclusi i rappresentanti italiani : Il Parlamento europeo processa Paolo Savona e il suo documento di riforma dell' Ue e in aula non ci sarà nemmeno un rappresentante dell'Italia. È Italia Oggi a svelare l'ultima porcheria di questa ...

Basta un post di Taylor Swift per spostare migliaia di voti in America : È Bastato un semplice post su Instagram della popstar, un post da 360 mila mi piace solo nella prima ora e quasi 2 milioni in due giorni, per far vibrare tutta la politica Americana. La cantante ha ...

'I gay una sciagura per la specie' - qualche riflessione sulle parole di Zelger : Dopo aver definito chi pratica l'aborto incapace di intendere e volere, il consigliere si scaglia contro gli omosessuali con espressioni tali che spingono il comune di Verona a condannarle con un ...

La bolla più grande della storia potrebbe scoppiare già nel 2019 : Ed è proprio su questo che il Fondo Monetario Internazionale si è concentrato: un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, come pure i crescenti rischi geopolitici e l'incertezza politica ...

Russia : colloqui trilaterali con Cina e Corea del Nord - Consiglio sicurezza Onu dovrebbe rivedere sanzioni a Pyongyang : Mosca, 10 ott 11:11 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe rivedere la sua politica sanzionatoria nei confronti della Corea del Nord. È quanto... , Rum,

Pallavolo - Azzurre fra prime 6 del mondo : ANSA, - ROMA, 10 OTT - Ottava vittoria di fila per le Azzurre della Pallavolo ai mondiali in corso in Giappone. L'Italia ha battuto in rimonta la Russia 3-1 , 22-25, 25-20, 25-18, 25-22 e si è ...

Blitz a Catania contro i clan Santapaola-Ercolano : 18 arresti - c'è anche un ex deputato regionale - : ... D'Amelio: 'Non ricorda eroe ma ragazzo normale' 24 settembre 2018 Mafie, Conte a Palermo ricorda Don Puglisi: 'Persona speciale' 14 settembre 2018 Mondo di mezzo, appello ribalta sentenza di primo ...

Un altro show dell'Italvolley - anche la Russia si inchina : le azzurre alle Final Six : L'Italia batte anche la Russia, arriva a otto successi su otto e avvisa il resto del mondo: tutti dovranno fare i conti con una squadra dalle molteplici risorse, capace a Osaka di risalire dallo 0-1 ...

Manovra da 36 - 7 miliardi - 22 in deficit - . Tria svela coperture ed effetti sul Pil : L'Upb non convalida il Def, il ministro: "Misure basate su informazioni parziali e obsolete"

Aeroporto Catullo di Verona - opere per 60 milioni nel prossimo quadriennio : Sessanta milioni per l'ampliamento del terminal passeggeri dell'Aeroporto Catullo di Verona che vedrà crescere del 50% la superficie e incrementare da 13 a 19 i gate di imbarco. Questi i numeri del ...