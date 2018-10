(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Mattino 5 : Simona Ventura racconta la sua rivincita : Simona Ventura, felice per Temptation Island Vip, si sfoga a Mattino Cinque Temptation Island Vip ha segnato la rivincita televisiva di Simona Ventura. La conduttrice di Bentivoglio ha sbaragliato la concorrenza nel prime time del martedì con le quattro puntate del reality delle tentazioni. Anche la finale del programma ha segnato un boom d’ascolti, è stata infatti vista da più di quattro milioni di telespettatori. Numeri che ...

Lisa Fusco sulle Bimbe di Giulia De Lellis : “Gregge senza cervello” : Giulia De Lellis: le sue Bimbe ancora attaccate da Lisa Fusco Lisa Fusco è la prima eliminata del Grande Fratello Vip. Secondo la bionda soubrette, Lisa sarebbe stata eliminata a causa delle Bimbe di Giulia De Lellis e a causa della sua amicizia con Barbara d’Urso. La Fusco aveva sganciato la bomba già durante la seconda puntata del reality, in cui in diretta aveva giustificato l’enorme percentuale con cui il pubblico l’aveva ...

Ricerca : l’asma può contribuire all’epidemia di obesità infantile : L’asma potrebbe avere un ruolo nell’epidemia di obesità infantile. E’ la tesi suggerita da uno studio internazionale che si è concentrato su oltre 20 mila giovani in tutta Europa, Italia compresa. Il lavoro ribalta l’idea attuale più diffusa sul legame fra le due patologie, che vede l’obesità come un precursore dell’asma nei bambini e non viceversa. Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista ‘European ...

L'Anti-scienza - il Caso Ilaria Capua : L'Anti-scienza - il Caso Ilaria Capua - Un film di Stefano Pistolini, Massimo Salvucci. ...fino a che punto può essere allettante una fake news? Con Ilaria Capua, Silvio Garattini, Umberto Curi, Mario Monti, ...

"Se gli scienziati si interrogano su Dio - bisogna ascoltarli e dialogare : Ritenere che non vi sia alcun senso da cercare e da trovare non cambia i conti che facciamo, ma certamente, così ritengo, influisce sulle motivazioni che guidano il lavoro dell'uomo di scienza'. ...

GR : muratore grave dopo caduta di sei metri

CF : gas a effetto serra - misure per limitare uso sostanze nocive

Giornalista saudita : pubblicati nomi e foto 007 Riad

Zoo Zurigo : tigre morta un mese fa - azzannata dal maschio

Spagna : piogge torrenziali a Maiorca - cinque morti

L'uragano Michael visto dallo Spazio : Le telecamere all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale della Nasa hanno catturato le immagini del passaggio delL'uragano Michael da un'altitudine di 255 miglia mentre la tempesta si agitava ...

Bologna - Di Vaio : 'Presto per il mercato di gennaio'. Torna Palacio : Il club manager del Bologna, Marco Di Vaio ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'La sconfitta di Cagliari è stato un piccolo dramma interno, come altri ko, che ora rimette tutto in discussione: la squadra deve buttarsi sul lavoro sapendo che quello che abbiamo fatto non è ...

Chievo : ufficiale - Ventura nuovo allenatore : L'ex ct azzurro ha firmato un accordo biennale. Prende il posto dell'esonerato D'Anna

Toti - risorse dl non soddisfano esigenze : ANSA, - ROMA, 10 OTT - "E' inutile fare l'assalto alla diligenza" ed "è nota la situazione del bilancio dello Stato e inoltre il dl si discute in contemporanea con legge di stabilità. Ma il volume di ...