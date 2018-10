3T Frascati Sporting Village pallanuoto | Fabbri | «Il ruolo di allenatore? Per me è una

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – Il 3Tha affidato i suoi gruppi Under 17 e Under 15 femminili a Giuliache li aveva guidati già nella parte conclusiva della scorsa stagione, in contemporanea al suodi atleta della prima squadra tuscolana. «Di fatto si tratta di un gruppo unico che giocherà su due fronti per cercare di fare esperienza e crescere – dice il tecnico frascatano – Le ragazze hanno una voglia di allenarsi non comune per atlete della loro età e questo è sicuramente un ottimo punto di partenza. Sono sempre presenti e rispettose, l’atteggiamento è indubbiamente positivo: sono convinta che ci potremo togliere delle soddisfazioni anche se non ci sono pressioni di risultato di nessun tipo». I campionati (che non cominceranno prima di gennaio o febbraio) sono ancora lontani e dunque laha tutto il tempo per lavorare su concetti di base. «In questo periodo ...