Yara : ricorso in cassazione - Bossetti indica 23 motivi a sostegno della sua innocenza : Il prossimo 12 ottobre, a Roma, gli avvocati di Massimo Bossetti presenteranno in cassazione 23 motivi per dimostrare l'innocenza del loro assistito (già condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio). Il muratore di Mapello, arrestato nel giugno del 2014, durante una telefonata dal carcere (mandata in onda dalla trasmissione di Quarto Grado) ha confidato alla moglie Marita di essere stanco e di sperare che ...