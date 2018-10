WTA Linz – Esordio positivo per Camila Giorgi | la tennista azzurra supera la francese

sportfair

: WTA LINZ: Alexandrova (+125) 2u tw 2.5u - ShowTimeCappers : WTA LINZ: Alexandrova (+125) 2u tw 2.5u - OA_Sport : #Tennis, WTA Linz 2018: Camila Giorgi supera Pauline Parmentier in due set ed accede al secondo turno del torneo in… - dona_72 : RT @Eurosport_IT: Brava Camila #Giorgi!!! ???????? Parmentier battuta 6-3, 7-6: conquistati gli ottavi a Linz ? -

(Di martedì 9 ottobre 2018)pernel WTA di: lalaPauline Parmentier in due set Dopo l’eliminazione al primo turno di Wuhan,si sposta dall’Asia in Europa, esordendo con un successo nel WTA di. Sul cemento austriaco lahato in 1 ora e 26 minuti laPauline Parmentier., attualmente migliornel ranking mondiale femminile (32ª), si è imposta con il punteggio di 6-3 / 7-6 (7-4 al tie-break).L'articolo WTAper: lalaParmentier SPORTFAIR.