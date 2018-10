WTA Hong Kong – Muguruza trionfa nel derby spagnolo all’esordio | Sorribes Tormo ko in due

sportfair

: WTA Hong Kong: Wang 30 e lode. Muguruza comincia con un successo - oktennis : WTA Hong Kong: Wang 30 e lode. Muguruza comincia con un successo - livetennisit : WTA Hong Kong: Live i risultati con il dettagliato del Day 2 - gazzettasport : OSTAPENKO ELIMINATA A HONG KONG , VINCE ALL ' ESORDIO LA FRANCESE CORNET: Alizé Cornet supera il primo turno del 'P… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Garbinenel primo turno del WTA di: la tennista spagnola superain untuttoVittoria in scioltezza per Garbinenel WTA di. La tennista spagnola ha avuto la meglio neliberico che l’ha vista superare in 1 ora e 28 minuti la connazionale SaraTomo., che ha iniziato la settimana come numero 13, si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 / 6-1.L'articolo WTAnelko in due set SPORTFAIR.