Vueling festeggia il traguardo di 20 milioni di passeggeri trasportati a Roma Fiumicino

(Di martedì 9 ottobre 2018) La compagnia aerea è il primo vettore low fare per posti offerti presso il suo secondo hub internazionale di, da dove è attiva dal 2005 ed attualmente ha 8 aerei basati con un’offerta di ben 45 collegamenti diretti in Italia e in Europa.raggiunge oggi ildi 20di, secondo hub internazionale della compagnia aerea e celebra quest’importante avvenimento regalando al fortunato 20 milionesimo passeggero, in partenza dalla Capitale verso Barcellona con il volo VY6101, due biglietti omaggio per viaggiare nuovamente cone raggiungere una delle isole spagnole più belle: Gran Canaria! Per celebrare questa speciale occasione, la compagnia ha inoltre indetto il concorso ‘ama un dolce ritorno’ in collaborazione con l’Ente del Turismo di Gran Canaria, chiedendo a tutti i cittadini di rispondere a un ...