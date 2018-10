Viktoria Marinova | UE chiede indagine sulla sua morte Ultime notizie | rilasciato il

Viktoria Marinova : UE CHIEDE INDAGINE SULLA SUA MORTE/ Ultime notizie - fermato un cittadino rumeno : VIKTORIA MARINOVA, giornalista bulgara uccisa: arrestato rumeno. Avviata INDAGINE su fondi dell'Unione Europea su cui stava indagando la vittima: ecco le Ultime(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:21:00 GMT)

La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stata arrestata per l’omicidio della giornalista Viktoria Marinova : La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stato arrestata per l’omicidio della giornalista 3oenne Viktoria Marinova, trovata morta sabato 6 ottobre in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria. La persona arrestata, ha detto la The post La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stata arrestata per l’omicidio della giornalista Viktoria Marinova appeared first on Il Post.

In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa - Viktoria Marinova : Sabato è stato trovato in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria, il corpo di Viktoria Marinova, nota giornalista investigativa della televisione bulgara. Marinova, 30 anni, è stata stuprata e poi uccisa con un colpo alla testa: The post In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa, Viktoria Marinova appeared first on Il Post.