Vettel | Sono parte del team e voglio rimanere a esserlo

F1 Giappone - Vettel : «Fatto il massimo - ultime gare sono state difficili» : 'La macchina si è danneggiata dopo il contatto con Max ma andava forte - ha proseguito il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport - Quando i risultati sono questi non è facile per tutti noi. ...

Vettel : "Se le Mercedes sono così veloci sarà difficile" : 'Dobbiamo essere più veloci, lavoriamo stanotte: domani nelle qualifiche basta anche un giro' . Sebastian Vettel deve prendere atto della superiorità Mercedes nelle libere del Gp di Suzuka, con ...

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Sono soddisfatto - venerdì tranquillo. Lottare per la pole? Con questa Mercedes…” : Sebastian Vettel ha faticato nella prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stentato in entrambi i turni cronometrati, il tedesco ha pagato addirittura otto decimi di distacco da Lewis Hamilton nella seconda sessione palesando delle difficoltà importanti, in linea con quanto è già successo negli ultimi appuntamenti. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito ancora una volta allo show del ...

Formula 1 - GP Giappone : a Suzuka le libere sono di Hamilton. Vettel terzo nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 08:37 5 ott # Driver Time 1 HAMILTON 1:28.217 2 BOTTAS 1:28.678 3 Vettel 1:29.050 4 VERSTAPPEN 1:29.257 5 RAIKKONEN 1:29.498 6 RICCIARDO 1:29.513 7 OCON 1:30.035 8 ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

Formula 1 - GP Russia : Vettel dopo le libere : 'Giornata dura ma sono positivo - vogliamo prima fila' : "Avremo tanto lavoro da fare stanotte, non è stata un'ottima giornata". sono le prime parole di Sebastian Vettel dopo le libere del GP di Russia, chiuse dal ferrarista con un primo ed un quinto posto. ...

A Vettel spiace perdere Kimi. Leclerc? Non si sono ancora parlati : Alzi la mano chi in questo periodo non si è chiesto “Ma che cosa penserà Sebastian Vettel della partenza di Kimi Raikkonen e dell’arrivo di Charles Leclerc nel 2019?“. Adesso lo sappiamo, grazie a un’intervista pubblicata da Autosport, in cui il tedesco dice senza giri di parole che gli spiace di non avere più come […] L'articolo A Vettel spiace perdere Kimi. Leclerc? Non si sono ancora parlati sembra essere il ...

Ferrari - Sebastian Vettel mai così a terra : 'Sono il peggior nemico di me stesso' : 'Un amico, il miglior compagno mai avuto'. Sebastian Vettel tenta di chiudere così la polemica con Kimi Raikkonen , in una delle settimane più complicate nella storia recente della Ferrari . Prima la ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

Vettel : sono io il nemico della #Ferrari. Finalmente lo ammette - Top Speed : Solo azzerando gli errori del pilota la Ferrari può recupera 30 punti e ritornare campione del mondo 11 anni dopo Kimi. Le altre dichiarazioni di Seb su Leclerc, Raikkonen ecc. le trovate Qui grazie ...

Gp Singapore - Vettel : 'Sono io il mio nemico' : Roma, 13 set., askanews, - 'Hamilton è l'uomo da battere, però sono io il mio nemico. Solo pensando a noi e facendo tutto bene potremo portare a casa il titolo'. Parola di Sebastian Vettel alla ...

