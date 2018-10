Ventura sulla panchina del Chievo | manca solo la firma

SAMANTHA CRISTOFORETTI/ Il libro sulla sua av Ventura e il sogno di Marte (Che tempo che fa) : Diario di un'apprendista astronauta è il libro pubblicato da SAMANTHA CRISTOFORETTI , che oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:53:00 GMT)

Simona Ventura sulla giovane fidanzata di Stefano Bettarini : “Ho visto una ragazza innamorata e persa - ho provato a consigliarla” : Simona Ventura , Stefano Bettarini e la fidanzata , Nicoletta Larini saranno ospiti di Verissimo nella puntata in onda domani. I tre hanno animato questa edizione di Temptation Island e con Silvia Toffanin hanno parlato del loro rapporto: “Temptation ha una struttura talvolta feroce. Il momento del falò è stato molto forte. Ci tenevo a trasmettere un messaggio importante: si può non essere più sposati, ma mai smettere di essere genitori. ...

Simona Ventura : età - altezza - peso e figli. Le curiosità sulla conduttrice : È la Simona nazionale della televisione italiana, amata e chiacchierata ma senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre del piccolo schermo. Appena ventunenne vince Miss Muretto, viene eletta Donna Ideale nel 1987 e partecipa, come rappresentante per l’Italia, a Miss Universo 1988. Le tappe della sua carriera televisiva sono note ai più: debutta nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione Domani sposi su Rai ...

Lamborghini AvVentura sulla terra dei Troll : Il bello di guidare una Lamborghini non è solo lanciarsi a tutta velocità sul rettilineo del circuito di Nürburgring, ma un’esperienza altrettanto indimenticabile può essere quella di attraversare, a bordo di una vettura del Toro, paesaggi mozzafiato. Fermarsi a immortalare un panorama magnifico e rimettere in moto e ripartire verso una nuova meta. Scopri così che la supercar può anche essere il mezzo per compiere un bellissimo viaggio, ...