Vent' anni dal ' divorzio' di Bertinotti e Cossutta | da allora oltre 20 scissioni a sinistra

NEXTPARTY 2018 : La ConVention dei 20 anni di Nextmedia : Era il 1998, un anno importante per lo sport italiano, la Virtus vince l'Eurolega, l'Italvolley è nuovamente campione del mondo e Pantani vince Giro e Tour. E mentre nella Sylicon Valley due ...

Pixar. 30 anni di animazione - a Roma la storia del colosso che inVentò Toy Story : Si intitola semplicemente 'Pixar. 30 anni di animazione' la mostra che, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 9 ottobre al 20 gennaio 2019, presenterà al pubblico l'arte e la creatività dei più ...

In arrivo una nuova versione di Viaggio senza Vento dei Timoria : inediti e rarità per i primi 25 anni : La nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria arriva sul mercato dal 26 ottobre. La prossima resa del quarto album della band di Omar Pedrini e Francesco Renga sarà presentata in una resa nella quale saranno presenti anche contenuti inediti, oltre al brano Angel scritto da Omar Pedrini in occasione della scomparsa di Kurt Cobain. Tra gli altri contenuti inediti anche una di I Can’t Explain degli Who oltre alla rimasterizzazione degli ...

All’Ospedale San Giovanni di Roma primo interVento neurochirurgico per tumore cerebrale con paziente sveglio : Presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore del cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deprimono la respirazione. Il ...

A Vent'anni "buca" il sito della Nasa : indagato un giovane italiano : Individuato un hacker autore di numerosi cyberattacchi a siti istituzionali. E' un giovane disoccupato. Fatale è stata la...

Taranto - scaraVenta la figlia di 6 anni giù dal terzo piano : è in fin di vita : Un dramma assurdo si è consumato poco fa in una condominio nel quartiere Paolo VI a Taranto. Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà...

Titanic : la storia del capolavoro di James Cameron - Vent'anni dopo : Da quel momento in avanti Titanic diventa la cronaca dettagliata e spietata di una tragedia: tutte le dinamiche dell'affondamento sono state ricostruite passo dopo passo da Cameron, che con l'ausilio ...

Simona Ventura : "Per anni ho fatto i test antidroga. Volevano togliermi i figli" : Temptation Island Vip è un gran successo e Simona Ventura ha trovato in questo programma la sua "rivincita".Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, dell'accoltellamento del figlio Niccolò Bettarini e del suo lavoro. Ma quello che più colpisce in questa chiacchierata sono le sue parole su un problema che ha dovuto affrontare in passato,il momento più difficile della sua vita. "Quando uscivo dal divorzio .- spiega ...

Lidia Bastianich - madre di Joe/ Video : "Siamo in Friuli da più di Vent'anni - è la nostra casa in Italia" : Lidia Bastianich, madre di Joe Bastianich, è una cuoca e conduttrice televisiva molto nota negli Stati Uniti. Con le sue ricette italiane ha infatti conquistato...(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:36:00 GMT)

Il giro del mondo senza prendere l'aereo. 'Così vogliamo vivere i nostri Vent'anni' : Nicole e Pietro , rispettivamente 20 e 23 anni, partiranno il 25 ottobre da Venezia per arrivare in Indonesia via terra

La notte dei morti viVenti (1968). Storia e pregi di un capolavoro attuale anche dopo 50 anni : Politico in modo straordinariamente attuale, capostipite dello zombie-movie moderno, denso di contenuti intrinsechi: in una parola, un capolavoro. Era il 1°ottobre 1968, quando al Fultom Theatre di Pittsburgh fu proiettato per la prima volta La notte dei morti viventi, primo lungometraggio di George A. Romero, che sconvolse il pubblico, anche adolescente – i divieti dall’MPAA non erano ancora entrati in vigore. In Italia ilfilm ...