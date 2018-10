Venezuela | nel 2019 l' inflazione sarà del 10' 000' 000% | stima Fmi

Perù : migranti Venezuelani potranno entrare nel paese senza l'obbligo del passaporto : ...giudiziarie peruviane hanno accolto il ricorso inoltrato dal Coordinamento nazionale per i diritti umani contro il provvedimento che imponeva ai migranti venezuelani in fuga della crisi politica ed ...

Venezuela : ong - 3 bambini o adolescenti al giorno uccisi nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borghi : 'non siamo il Venezuela - restiamo nell'euro' : ... forse anche in risposta all'accoglienza molto fredda del ministro dell'Economia Giovanni Tria da parte dei suoi colleghi d' Eurozona all'Eurogruppo che si è svolto in Lussemburgo, i mercati ...

Venezuela - è fuga dalle scuole a causa di fame ed emigrazione. Nel 2017 - calo del 40% di studenti negli istituti privati : Sono più di sette milioni gli alunni e studenti che dovrebbero tornare sui banchi di scuola in Venezuela tra il 18 settembre e 1 ottobre. Ma, se le cose andranno come lo scorso anno scolastico, è possibile che molti non lo facciano, per via della crisi e del massiccio esodo migratorio dei Venezuelani verso i paesi latinoamericani vicini. Secondo l’Associazione nazionale degli istituti di istruzione privata, nell’ultimo anno più della ...

Il Venezuela sprofonda e il presidente Maduro va nel ristorante di Salt Bae : Il coltello affonda morbidamente in un pezzo di manzo dall"aspetto prelibato, poi divarica le fette guidato dalla mano dello chef, che inizia a sminuzzare con enfasi le fette. A un metro di distanza, seduto comodamente a tavola, il presidente Nicolas Maduro osserva rilassato accanto alla moglie Cilia Flores l"uomo vestito di nero con occhiali scuri che sta preparando i loro piatti come su un palcoscenico.Sono bastati pochi minuti di video per ...

Sei morti nell'aereo precipitato davanti al Salto Angel in Venezuela - la cascata più alta del mondo Foto Video Mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

Sei morti nell'aereo precipitato davanti al Salto Angel in Venezuela - la cascata più alta del mondo Foto Video Mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

Venezuela nel caos - Maduro ai cittadini : 'Comprate lingotti d'oro' : ...sostenuto che i certificati vengono individuati come degli strumenti per pensionati e contribuenti per risparmiare denaro e utilizzarlo per acquistare auto e altri oggetti e far ripartire l'economia. ...

Dittatura e stragi del capitale o nazionalizzazioni e democrazia economica socialista come nel Venezuela dell'ALBA? Intervista a Luciano ... : Riusciranno queste a risollevare l'economia Venezuelana? Abbiamo la possibilità con delle manovre di uscire fuori dalla tenaglia della speculazione internazionale. Non sarà facile. I provvedimenti ...

Venezuela : la Cepal stima il Pil di Caracas in calo del 12 per cento nel 2018 : Dal 2013 ad oggi l'economia Venezuelana, paese con le maggiori risorse petrolifere del mondo, si è contratta del 40 per cento. E proprio la flessione della produzione di petrolio continua a tirare ...

CARACAS - TERREMOTO M 7.7 E RISCHIO TSUNAMI IN Venezuela/ Video - potente scossa nello Stato di Sucre : TERREMOTO M 7.3 in VENEZUELA nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 01:45:00 GMT)

Un ponte gemello del Morandi era crollato in Venezuela nel 1964 : Un ponte 'gemello' di quello crollato a Genova aveva ceduto in Venezuela nel 1964, sotto l'urto di una petroliera fuori controllo. Era il ponte "General Rafael Urdaneta" sulla baia di Maracaibo, lungo 8,7 chilometri, con 135 campate, di cui le 6 centrali costruite con lo stesso schema statico strallato applicato dal progettista Riccardo Morandi a Genova. Era l'aprile 1964 quando la petroliera Exxon Maracaibo, da ...

Quando Stalin giocava (e bene) a calcio nel Venezuela : Recupero tra i miei appunti questa storia del 1995, alla Coppa America di calcio in Uruguay. La dedica è per Giovanni Arpino, che insegnò a noi cronisti a essere, sempre e sempre, "bracconiere di tipi e personaggi".Etcheverry è "el Diablo", il diavolo; Valencia, "el Tren", il treno; Angola è soprannominato "Bonbon"; mentre Del Solar si porta dietro, sin da bambino, l'intraducibile nomignolo di "Chemo", che da noi non ...