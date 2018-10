Valerio Merola eliminato dal Grande Fratello Vip 2018 | Lory Del Santo promossa | e

optimaitalia

(Di martedì 9 ottobre 2018) Un'altra serata noiosa per ilVipche regala pochi spunti al trash ma, soprattutto, pochi motivi per ridere ed emozionarsi. Ilary Blasi apre la diretta salutando i ragazzi e concentrandosi subito su Francesco Monte che in settimana ha pianto per Cecilia Rodriguez e che oggi si ritrova davanti una serie di foto della sua ex con al conduttrice pronta a sapere come si sente.Il capitolo argentina è ormai chiuso? In molti lo sperano ma la Blasi annuncia che Cecilia non ha voluto incontrarlo, ma perché avrebbe dovuto si chiede il pubblico dopo un anno ormai lontani? Dopo il capitolo Cecilia, il GF gioca con quello della madre morta ormai sette anni fa. Lui si commuove, sa che avrebbe dovuto affrontare quel dolore e non essere superficiale, e poi incontra il padre tra le lacrime.Altro punto cruciale della serata è la crisi di Maurizio Battista che, fino a qualche ...