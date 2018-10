Vajont | 55 anni fa la tragedia della diga Mattarella | Morti e distruzioni

Vajont - Mattarella nell’anniversario : “Sicurezza opere pubbliche è diritto della persona : deve sempre essere garantita” : Gli standard di sicurezza “siano sempre garantiti in ogni opera pubblica al massimo livello” a tutela della vita dei cittadini e delle comunità. Nel 55esimo anniversario del disastro del Vajont, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sollecita “un’assunzione di responsabilità, anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali“. ...

Vajont - 55 anni fa il disastro della diga. Tra errori e silenzi c’era anche chi lottava per la verità : Verso le dieci e mezza di sera del 9 ottobre 1963, il guardiano della diga del Vajont telefonò all’ingegnere: la montagna strideva in modo sinistro, stava cedendo a vista d’occhio. L’ingegnere lo calmò ma con l’esortazione di stare in guardia: “Meglio dormire con un occhio solo!”. E confortò anche la centralinista di Longarone, che ascoltava la telefonata e si era timidamente intromessa, chiedendo se si stesse correndo qualche ...

Vajont - 55esimo anniversario del disastro : “Cultura ferma al ’50” : Erano le 22.39 del 9 ottobre del 1963 quando 263 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal monte Toc precipitando nel bacino creato dalla diga del Vajont e sollevando un’ondata gigantesca, alta 260 metri, causando la morte di 1917 persone. “Il disastro del Vajont costituisce la fotografia di un Paese miope dal punto di vista della prevenzione e della valorizzazione delle professionalità. I geologi di allora furono inascoltati ...

Vajont : Zaia - il dovere di ricordare 55 anni dopo : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “Ci sono tragedie che non possono essere mai archiviate ed una di queste è il Vajont: abbiamo il dovere di piangere le vittime ma soprattutto di tenere bene a mente le responsabilità”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia alla vigilia del 55° anniversario d