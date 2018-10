vanityfair

: Usa, si è dimessa l'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley - SkyTG24 : Usa, si è dimessa l'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley - MediasetTgcom24 : Onu, si è dimessa l'ambasciatrice Usa Nikki Halley #ONU - PinascoDanilo : RT @RadioLondra_: Usa, si è dimessa l'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley -

(Di martedì 9 ottobre 2018)L’ambasciatrice all’Onusi èe Donald Trump ha accettato le sue dimissioni. Il presidente americano aveva annunciato già sul suo profilo Twitter un importante annuncio insieme «all’amica ambasciatrice» dallo Studio Ovale. Così è stato. "You have done a fantastic job, and I want to thank you very much," Pres. Trump tells UN Amb.after announcing her resignation in the Oval Office. https://t.co/jPsOYGBFN7 pic.twitter.com/fAJeVU3eab — ABC News (@ABC) October 9, 2018 «L’ambasciatrice lascerà alla fine dell’anno» ha spiegato Donald Trump in conferenza stampa. «Troveremo un sostituto nelle prossime due, tre settimane». Alcuni rumors avevano ipotizzato la volontà dell’ex ambasciatrice di correre alle prossime presidenziali del 2020 ...