Usa | record dell' occupazione | perché si pagano meno tasse

Usa - lavoro da record : la disoccupazione scende al 3 - 7% : Le aziende americane continuano ad assumere, e pure se lo fanno con un passo meno veloce del previsto, il tasso di disoccupazione sorprende tutti e scende ai minimi dal 1969. È il consuntivo dei dati ...

5G - chiUsa l'asta. Incasso record : 6 - 55 miliardi : Si è chiusa oggi, 2 Ottobre 2018 alle ore 17.30, la procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure di gara hanno portato ad una ...

Tlc - chiUsa gara per frequenze 5G : incasso record di 6 - 5 miliardi : Si è chiusa la gara per l'assegnazione delle frequenze 5G. Lo riferiscono fonti vicine al dossier secondo le quali, alla quattordicesima giornata di rilanci, si è raggiunta la cifra record di 6,5 ...

Fca : in mercato Usa +15% le immatricolazioni a settembre - top da 18 anni. Per Jeep e Ram altro record : NEW YORK - Fca us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di settembre, a livelli record grazie ai marchi di pickup truck Ram e dei Suv...

I mercati sono istrionici - attenzione a vendere troppo Negli Usa investimenti e debito ma il Dow è da record : “Io sono un istrione/Ma la genialità è nata insieme a me/Nel teatro che vuoi/Dove un altro cadrà io mi surclasserò/ Io sono un istrione/ Ma la teatralità scorre dentro me…”, quanto ci sarebbe stato utile Charles Aznavour per raccontare la follia dei mercati di questi giorni... Segui su affaritaliani.it

Fiera Agroalimentare Mediterranea a RagUsa : 3 giorni da record : Successo per i tre giorni della Fiera Agroalimentare Mediterranea a Ragusa. Tanti gli eventi e tantissime le persone che hanno partecipato.

Ryder Cup 2018 - quanti soldi guadagnano i golfisti? Montepremi da record : si gioca gratis - solo per l’onore di Europa e Usa! : La Ryder Cup è uno trofeo più prestigiosi nel panorama golfistico, l’eterna sfida tra Europa e USA che si disputa ogni anno richiama l’attenzione di milioni di appassionati per un weekend davvero emozionante e palpitante con i migliori giocatori dei due Continenti pronti ad affrontarsi in un duello pirotecnico per alzare la Coppa al cielo. Ci si aspetterebbe un Montepremi monumentale vista l’importanza della competizione e ...

Usa : risarcimento record da diocesi Brooklyn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : dipinto Hockney verso asta record da 80 milioni dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Previsioni Meteo - l’Uragano Helene si dirige verso l’Europa mentre Florence colpisce gli Usa : scatenerà un’incredibile ondata di CALDO RECORD in tutto il Vecchio Continente! : 1/36 ...

Roma - Cinema America - chiUsa la stagione : 'Record - con oltre 150mila spettatori' : 'Più di 150mila spettatori di ogni età, 200 serate di proiezioni gratuite e all'aperto sotto le stelle di Roma, 70 incontri e dibattiti con autori, attori, esordienti e maestranze del Cinema, 40 ...

Cinema America : chiUsa stagione delle arene - record di 150mila spettatori : Roma – Più di 150mila spettatori di ogni età, 200 serate di proiezioni gratuite e all’aperto sotto le stelle di Roma, 70 incontri e dibattiti con autori, attori, esordienti e maestranze del Cinema, 40 ragazzi contrattualizzati per tutta la stagione, oltre 85mila euro versati ai distributori per film d’archivio, 3 arene diffuse dal centro alla periferia, un liceo, una piazza, un parco e un porto turistico aperti e restituiti alla ...

Cina - nuovo record surlpus commerciale con Usa : +31miliardi agosto : nuovo record per il surplus commerciale della Cina verso gli Stati Uniti ad agosto che fa registrare +31 miliardi di dollari. Una crescita del 18.7% nonostante i dazi del 25% imposti dal presidente ...

I dazi Usa non frenano l'export cinese - nuovo record ad agosto : I dazi di Trump non frenano il surplus commerciale della Cina verso gli Stati Uniti che, anzi, ha segnato ad agosto un nuovo livello record: +31 miliardi di dollari, in crescita del 18,7%. Nello ...