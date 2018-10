Usa | l' uragano Michael verso la Florida | ' Rischio devastazione totale'

Usa - arriva l’uragano Michael. Stato d’allerta in Florida - già 13 morti a Cuba : Dopo essere transitato da Cuba l'uragano Michael si appresta a toccare la costa statunitense. Da domani alle intense piogge potrebbero aggiungersi venti a oltre 200 chilometri orari. Indetto lo Stato di allerta lungo tutta la costa del Golfo del Messico, da Tampa, in Florida, fino a New Orleans, in Louisiana.Continua a leggere

Usa - “Michael” è ufficialmente un uragano - molto pericoloso per la Florida : a Cuba già forti venti e piogge intense : Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’uragano Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande uragano (categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla Florida, ...

Un potente uragano attraverserà il Golfo del Messico - probabile “landfall” in Florida : rischio elevato di “Storm Surge” - venti devastanti e alluvioni sugli Usa orientali [MAPPE] : 1/16 ...

Nuova minaccia uragano per Messico e Usa sulla scia di “Rosa” : “Sergio” porterà nuove precipitazioni estreme e alluvioni [MAPPE] : 1/16 ...

Maltempo - la tempesta tropicale Rosa minaccia Messico e Usa con oltre 100mm di pioggia - frane e venti di 100 km/h - Sergio potrebbe presto diventare un uragano [GALLERY] : 1/15 ...

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta mareggiata nel RagUsano - danni e allagamenti : Gli effetti dell’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati ...

Usa - uragano Florence : Michael Jordan dona 2 milioni per aiutare le regioni colpite : Il leggendario ex giocatore di basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’uragano. Considerato da molti come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Jordan è cresciuto a ...

Maltempo - l’innesco dell’Uragano Mediterraneo nel Mar Tirreno fa esplodere violenti temporali in Sicilia : bombe d’acqua su tutta l’isola - tempesta a SiracUsa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Uragano Florence - il bilancio sale a 35 vittime : ancora alluvioni in Carolina del Nord - primi effetti anche sul Nord-Est Usa [GALLERY] : 1/11 ...

Uragano Florence - allerta alluvioni e tornado negli Usa : le inondazioni potrebbero durare per settimane [GALLERY] : 1/26 ...

Usa - l'uragano Florence provoca 18 morti : ...

L’uragano Mangkhut caUsa 69 morti e decine di dispersi nelle Filippine e in Cina : Il tifone, il più violento dell'anno secondo gli esperti, ha causato almeno 69 vittime tra le Filippine e la Cina: il bilancio però è destinato a crescere nelle prossime ore poiché molti sono i dispersi.Continua a leggere

Uragano Florence - sale a 14 il numero delle vittime negli Usa : Un 23enne e’ annegato dopo un incidente stradale a bordo del suo pickup in South Carolina, portando a 14 il numero delle vittime di Florence, l’Uragano declassato a depressione tropicale. La vittima si chiamava Michael Dalton Prince, riferisce l’Abc. sale cosi’ a 4 il numero delle vittime in South Carolina, mentre altre 10 si registrano in North Carolina, dove agli automobilisti in transito dalla Virginia e’ stato ...

Uragano Mangkhut - Filippine in ginocchio : è il tifone più potente del mondo e ha caUsato 28 morti : Ventotto persone sono morte a causa delle frane provocate dalle violentissime piogge: il tifone ora viaggia a 150 chilometri orari verso la Cina.Continua a leggere