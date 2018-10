Usa | Kavanaugh giura alla Corte Suprema | sarò giudice imparziale

DIARIO Usa/ Dopo Kavanaugh : proteggere invece di educare - la 'bolla' che ci inganna : Eletto Kavanaugh alla Corte suprema, il problema resta: ognuno combatte contro il suo nemico, guardandosi bene dall'ascoltare cosa dice.

Usa : Kavanaugh - al via petizione per chiederne impeachment : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Kavanaugh eletto alla Corte Suprema : ...

Usa - Kavanaugh eletto giudice. Trump e i Repubblicani si prendono la Corte. Lo slancio dei conservatori verso il midterm : 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina di Kavanaugh è stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nel giudice colui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma ...

Usa. Kavanaugh - Trump si congratula : 02.54 Kavanaugh ha giurato: è il 114mo giudice della Corte Suprema ed è ora ufficialmente uno dei nove giudici in carica. Kavanaugh sarà già al lavoro alla Corte Suprema dalla prossima settimana. "Ho parlato con Kavanaugh e con la sua famiglia. E' una brava persona. Mi sono congratulato". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commentando la conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema.

Corte Suprema Usa - la vittoria di Trump : sì a Kavanaugh malgrado l’accUsa di molestie : Al Senato passa (tra le proteste) il giudice della Corte Suprema accusato di abusi. Melania: aiutare le vittime

Il Senato Usa dà il via libera a nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema : alla fine è arrivato l'ok: Brett Kavanaugh è un nuovo giudice della Corte Suprema . La votazione, come ci si aspettava, si è svolta in un clima d'incertezza. Lo spoglio ha fatto registrare 50 pareri ...

Senato Usa approva nomina Kavanaugh : 22.50 Il Senato Usa, con 50 voti a favore e 48 contrari, ha approvato la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. L'ok giunge proprio mentre un gruppo, che protestava contro la nomina del giudice, era allontanato dalla polizia. Una nomina controversa questa, dal momento che nelle ultime settimane 3 donne accusavano Kavanaugh di abusi e aggressioni sessuali ai loro danni risalenti agli anni '80. Kavanaugh era stato scelto da Trump. ...

Usa - il contestato Kavanaugh verso la conferma alla Corte Suprema. Trump contro Soros : Dall'Africa, dove ha concluso il suo trionfale tour, l'enigmatica Melania Trump dice di essere contenta del fatto che l'accusatrice di Brett Kavanaugh sia stata ascoltata in Senato da chi doveva ...