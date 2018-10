Uragano Michael | dopo la Florida anche l’Alabama dichiara lo stato di emergenza 

L’ Uragano Michael semina morte e distruzione in America Centrale : “è una tempesta mostruosa” e ora minaccia la Florida - ordinate evacuazioni : L’Uragano Michael ha già provocato devastazione e almeno 13 vittime (confermate) in America Centrale , portando con sé piogge torrenziali e inondazioni, ed ora minaccia la Florida : il “landfall” è previsto nella giornata di domani, ed il governatore Rick Scott ha allertato la guardia nazionale che ha già inviato 1250 uomini sul posto (altri 4mila sono pronti a partire). E’ stata anche ordinata l’evacuazione degli ...

L' Uragano Michael devasta gli Stati Uniti - emergenza in Alabama : 13 morti : Stato di emergenza anche in Alabama , dopo la Florida, per Michael , L'uragano di forza uno , su 5, che si sta rafforzando e che dovrebbe colpire la punta meridionale della Florida mercoledì, portando ...

USA - “Michael” è ufficialmente un Uragano - molto pericoloso per la Florida : a Cuba già forti venti e piogge intense : Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’ uragano Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande uragano (categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla Florida , ...

La tempesta tropicale Michael si dirige verso la Florida : diventerà un Uragano di 2ª categoria : In previsioni dell’arrivo della tempesta tropicale Michael , che dovrebbe rafforzarsi fino a diventare un uragano di 2ª categoria , il governatore della Florida , Rick Scott, ha dichiarato lo stato di emergenza: Scott ha spiegato che la tempesta potrebbe abbattersi su 26 contee della Florida come uragano , con venti fino a 160 km/h. “E’ estremamente pericolosa“, ha dichiarato il governatore. Secondo il National Hurricane ...

Usa - Uragano Florence : Michael Jordan dona 2 milioni per aiutare le regioni colpite : Il leggendario ex giocatore di basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’uragano. Considerato da molti come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Jordan è cresciuto a ...