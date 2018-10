Uomini e Donne - le parole dell'ex fidanzato di Sara Affi Fella - Nicola Panico : "La mia vita è un continuo fallimento" - l : Lo sfogo del calciatore napoletano dopo la puntata in cui è stato ospite per raccontare tutta la verità sulla sua ex fidanzata.

Nino Castanotto vs Barbara De Santi / Uomini e donne - la dama litiga con tutti : Maria De Filippi la rimprovera : Nuova lite tra Nino Castanotto e Barbara De Santi nel Trono Over di Uomini e donne: l'oggetto di contesa è la dignità del lavoro, con i paragoni discutibili della dama.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : lacrime amare per una dama del Trono Over : oggi Uomini e Donne: Valentina e David al centro dello studio, lei piange Dopo aver parlato di Gemma e Rocco, a Uomini e Donne andrà nuovamente in onda il Trono Over. La settimana è partita alla grande, regalando già dal Lunedì forti emozioni e inaspettate sorprese. Ricordiamo che la dama di Torino ha infatti ricevuto […] L'articolo Uomini e Donne oggi: lacrime amare per una dama del Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni insiste con Giulia ed esce in esterna con Antonella (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nuovi problemi per Teresa Langella: dopo Federico, la tronista dovrà dire addio anche ad Antonio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:31:00 GMT)

SARA AFFI FELLA : QUANDO LE SCUSE A RAFFAELLA MENNOIA?/Uomini e Donne - Nicola Panico ironico con il follower.. : Le rivelazioni di Nicola Panico sono arrivate in tv e hanno travolto SARA AFFI FELLA che adesso si riaffaccia timidamente sui social, tornerà a Uomini e Donne per chiedere scusa?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicola Panico torna a parlare della storia con Sara : ironia dopo la delusione : Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella: battute e ironia sulla relazione con l’ex tronista A diversi giorni di distanza dal suo intervento a Uomini e Donne, Nicola Panico continua oggi a parlare senza filtri della sua relazione segreta con Sara Affi Fella. A differenza dell’ex tronista, che come sappiamo […] L'articolo Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare della storia con Sara: ironia dopo la ...

Ascolti tv pomeriggio - 8 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Chi ha vinto fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 8 ottobre? La sfida sembra ormai impari. Maria De Filippi, infatti, nelle scorse settimane è sempre riuscita a battere la concorrenza. Cosa accadrà in futuro? Intanto vediamo cosa è successo ieri, quali ospiti potrebbero aver influenzato i dati Auditel dei tre programmi rispettivamente condotti da: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria ...

Uomini e Donne anticipazioni : David corre dietro a Valentina : anticipazioni Uomini e Donne: Valentina Autiero e David ancora insieme Il Trono Over continuerà ad accendere il day time pomeridiano di Canale5. Maria De Filippi tornerà protagonista a partire dalle 14.45 con la seconda parte del segmento senior di Uomini e Donne. Dopo aver iniziato la settimana con le peripezie sentimentali di Gemma Galgani, alle prese con Rocco e Marco, oggi non mancheranno nuove scaramucce tra la dama di Torino e Tina ...

Uomini e Donne - trono over : duro faccia a faccia tra Marco e Gian Battista | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La protagonista della puntata è stata ovviamente Gemma Galgani, pilastro principale del programma di Maria De Filippi. La dama è divisa tra Rocco e Marco, ma oggi ha salutato quest’ultimo. Rocco le ha addirittura regalato un anello, dicendo però che non si tratta assolutamente di qualcosa di impegnativo. Marco ha lasciato il programma, perché Gemma ha ...

Uomini e Donne/ Rocco lascia Gemma Galgani? Il gesto d'amore che spiazza tutti! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani lasciata anche da Rocco? Prima una brutta sorpresa dalla dama, poi ecco arrivare il colpo di scena...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Teresa Langella in grossa difficoltà : dopo Federico perde anche Antonio? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nuovi problemi per Teresa Langella: dopo Federico, la tronista dovrà dire addio anche ad Antonio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne News - Giulia Cavaglia ancora fidanzata? Indizi sulla corteggiatrice : Giulia Cavaglia, la corteggiatrice di Lorenzo e Luigi, è ancora fidanzata? News su Uomini e Donne! Giulia Cavaglia è ancora fidanzata? La corteggiatrice di Lorenzo e di Luigi, la preferita al momento, è finita sotto accusa. Gli Indizi su Instagram potrebbero incastrare la ragazza, che per ora è contesa dai due tronisti. Giulia in trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne News, Giulia Cavaglia ancora fidanzata? Indizi sulla corteggiatrice ...

Uomini e donne - registrazione Trono Classico : Mara vuole eliminare Andrew : Insieme allo scontro tra i tronisti Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne ha concesso ampio spazio anche a Mara Fasone e al suo percorso di conoscenza con i nuovi corteggiatori. Nella scorsa puntata, la bella tronista aveva rifiutato di andare in esterna con Andrea Dal Corso, l'ex single di Temptation Island noto a tutti con il nome di Andrew. La Fasone aveva giustificato tale scelta ...