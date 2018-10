Uomini e Donne gossip | Federica Benincà in ospedale | nuovi problemi di salute

NINO CASTANOTTO VS BARBARA DE SANTI / Uomini e donne - il cavaliere sbotta : "È veramente assurda questa donna" : Nuova lite tra NINO CASTANOTTO e BARBARA De SANTI nel Trono Over di Uomini e donne: l'oggetto di contesa è la dignità del lavoro, con i paragoni discutibili della dama.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianluca Scuotto - rivelazioni hot sul cavaliere : "Gli è partito l'ormone!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani lasciata anche da Rocco? Prima una brutta sorpresa dalla dama, poi ecco arrivare il colpo di scena...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani irresistibile : il nuovo cavaliere che ha perso la testa per lei : Tutti pazzi per Gemma Galgani . Dopo l'arrivo di Giorgio alla corte della donna torinese, nella puntata di lunedì 8 ottobre di Uomini e Donne approda anche Maurizio . Il cavaliere, di fronte alla ...

Uomini e Donne news : Claudio e Ginevra festeggiano un importante traguardo : Uomini e Donne news: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani festeggiano 22 mesi di amore Usciti dagli studi di Uomini e Donne con il consenso di pochi, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, oggi, continuano a viversi la loro storia d’amore. Da allora sono trascorsi ben 22 mesi. Da un trono complicato, quale è stato quello di […] L'articolo Uomini e Donne news: Claudio e Ginevra festeggiano un importante traguardo proviene da ...

DAVID SCARANTINO E VALENTINA AUTIERO / Uomini e donne : lei esce tra le lacrime - lui la segue (Trono Over) : DAVID SCARANTINO e VALENTINA AUTIERO tornano al centro dello studio del Trono Over di Uomini e donne per parlare del loro rapporto. Lei esce in lacrime...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e Donne - le parole dell'ex fidanzato di Sara Affi Fella - Nicola Panico : "La mia vita è un continuo fallimento" : Lo sfogo del calciatore napoletano dopo la puntata in cui è stato ospite per raccontare tutta la verità sulla sua ex fidanzata.

Uomini e Donne oggi : lacrime amare per una dama del Trono Over : oggi Uomini e Donne: Valentina e David al centro dello studio, lei piange Dopo aver parlato di Gemma e Rocco, a Uomini e Donne andrà nuovamente in onda il Trono Over. La settimana è partita alla grande, regalando già dal Lunedì forti emozioni e inaspettate sorprese. Ricordiamo che la dama di Torino ha infatti ricevuto […] L'articolo Uomini e Donne oggi: lacrime amare per una dama del Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni insiste con Giulia ed esce in esterna con Antonella (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nuovi problemi per Teresa Langella: dopo Federico, la tronista dovrà dire addio anche ad Antonio?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:31:00 GMT)

SARA AFFI FELLA : QUANDO LE SCUSE A RAFFAELLA MENNOIA?/Uomini e Donne - Nicola Panico ironico con il follower.. : Le rivelazioni di Nicola Panico sono arrivate in tv e hanno travolto SARA AFFI FELLA che adesso si riaffaccia timidamente sui social, tornerà a Uomini e Donne per chiedere scusa?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicola Panico torna a parlare della storia con Sara : ironia dopo la delusione : Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella: battute e ironia sulla relazione con l’ex tronista A diversi giorni di distanza dal suo intervento a Uomini e Donne, Nicola Panico continua oggi a parlare senza filtri della sua relazione segreta con Sara Affi Fella. A differenza dell’ex tronista, che come sappiamo […] L'articolo Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare della storia con Sara: ironia dopo la ...

Ascolti tv pomeriggio - 8 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Chi ha vinto fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 8 ottobre? La sfida sembra ormai impari. Maria De Filippi, infatti, nelle scorse settimane è sempre riuscita a battere la concorrenza. Cosa accadrà in futuro? Intanto vediamo cosa è successo ieri, quali ospiti potrebbero aver influenzato i dati Auditel dei tre programmi rispettivamente condotti da: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria ...

Uomini e Donne anticipazioni : David corre dietro a Valentina : anticipazioni Uomini e Donne: Valentina Autiero e David ancora insieme Il Trono Over continuerà ad accendere il day time pomeridiano di Canale5. Maria De Filippi tornerà protagonista a partire dalle 14.45 con la seconda parte del segmento senior di Uomini e Donne. Dopo aver iniziato la settimana con le peripezie sentimentali di Gemma Galgani, alle prese con Rocco e Marco, oggi non mancheranno nuove scaramucce tra la dama di Torino e Tina ...