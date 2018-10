Unioni civili | Consulta | con cognome comune no modifica anagrafe

Istat : Roma in testa fra città metropolitane per Unioni civili : Roma – Tra le citta’ metropolitane Roma in testa alla graduatoria per le unioni civili. Lo comunica l’Istat. Dall’entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre del 2017, nelle citta’ metropolitane si e’ concentrato il 35,4% delle unioni civili avvenute in Italia (2.374 in totale). Roma e’ in testa con 763 eventi (553 coppie di uomini e 210 coppie di donne); valori simili si riscontrano a Milano con ...