: 131mlndaNel mondo sono 131 milioni ledalla.Ai tassi di crescita attuali, entro il 2030 oltre la metà dellenon sarà in grado di raggiungere le competenze di base -alfabetizzazione e capacità calcolodi livello secondario. E' l'allarme lanciato dain occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle(il prossimo 11 ottobre). Nonostante il numero delleche frequentano lasia il maggiore di sempre,troppe non ricevono conoscenze per fare carriera.(Di martedì 9 ottobre 2018)