Una vittoria in gara 1 con record e un secondo posto in gara 2 a Luzzi per il pilota

F1 - Ricciardo : «Il quarto posto a Suzuka è come Una vittoria» : Suzuka - Per problemi tecnici in qualifica è stato costretto a partire dalla 15ª posizione in Giappone, su un circuito, dove per sua stessa ammissione, è difficilissimo superare. Daniel Ricciardo,...

La Rustica (calcio - Prom.) - Pansera ci prende gusto : «A Torrenova Una vittoria pesante» : Roma – La Promozione del La Rustica è terza in classifica, a tre punti dalle due battistrada Luiss e Fiumicino. Nel match di ieri, la squadra del debuttante tecnico Daniele Paolini ha ottenuto un prezioso successo sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. A segnare il gol dell’1-0 finale è stato Filippo Pansera, attaccante classe 1998 che è stato schierato da titolare come già accaduto in Coppa contro il Fiumicino: anche in quel caso ...

Calcio : alla Jesina sfugge Una meritata vittoria - con il Campobasso solo 1-1 : ... anzi è doppiamente mortificato: 'Era la prima volta che mio figlio veniva a vedere la mia squadra: ora farò fatica a spiegargli che il Calcio è lo sport più bello del mondo.' Parte bene la Jesina, ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti chiudono con Una vittoria ed una sconfitta a testa la prima giornata : Ancora una vittoria ed una sconfitta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella seconda partita della prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha perso, mentre Jamila Laurenti ha vinto. Entrambi gli azzurrini domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella terza e decisiva sfida. Matteo Mutti ha ceduto allo svedese Truls Moregard per 1-4 (7-11, 2-11, 11-13, 11-8, 14-16), mentre nello stesso raggruppamento ...

OUnas e Insigne firmano vittoria - Napoli secondo dietro la Juve : La squadra di Ancelotti batte 2-0 il Sassuolo e rimane nella scia della Juve a sei punti di distanza. Decidono

LIVE Italia-Azerbaijan volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Tigri azzurre a caccia di Una vittoria fondamentale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan , match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero ...

LIVE Italia-Azerbaijan volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Tigri azzurre a caccia di Una vittoria fondamentale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) inizia la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre tornano in campo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive e vanno a caccia del sesto sigillo che ci avvicinerebbe ulteriormente alla qualificazione alla Final Six della competizione. La nostra Nazionale, reduce dai netti successi su Turchia e Cina, ...

Trump esulta per Kavanaugh : "È Una grande vittoria". E guarda al voto di novembre : "Dem pericolosi" : A dispetto delle previsioni, ha infatti siglato un nuovo accordo per il Nafta, ha incassato il via libera a Kavanaugh e gode di un'economia in ottima salute, con la disoccupazione scesa ai minimi dal ...

F1 - Bottas non vuole regali : “aspettarmi Una vittoria nelle ultime gare? Se non guido a certi livelli…” : Il pilota finlandese ha parlato alla vigilia del week-end di Suzuka, sottolineando di avere archiviato quanto accaduto a Sochi Il passato è ormai dimenticato, quanto accaduto a Sochi non è più nella mente di Valtteri Bottas, concentrato ormai sul prossimo appuntamento di Suzuka. AFP/LaPresse Il pilota finlandese ha parlato in conferenza alla vigilia dell’appuntamento giapponese, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : la Lazio a caccia di Una vittoria a Francoforte per dimenticare il derby : Ripartire subito e dimenticare il derby appena perso. La Lazio vola a Francoforte dove sfiderà l’Eintracht nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A Formello c’è grande voglia di mettersi alle spalle la partita di sabato e l’occasione migliore è quella di ottenere domani una vittoria nel proprio cammino europeo. Si affrontano le due squadre che sono in testa al girone. I biancocelesti hanno sconfitto ...

Motocross - Kiara Fontanesi : “E’ stata la vittoria del coraggio. In futuro mi piacerebbe partecipare ad Una gara di snowboardcross” : Un successo dal sapore speciale. Kiara Fontanesi, ad Imola, realizza il proprio sogno, vincendo il suo sesto titolo iridato nel Motocross femminile (WMX) davanti al pubblico di casa. Una soddisfazione doppia per la 24enne di Parma che, al termine di una stagione complicata, è riuscita a precedere l’olandese Nancy Van de Ven. Grazie ad un secondo e ad un primo posto nelle due manche in programma nell’ultimo round stagionale, la ...

Animali - stop a caccia in deroga e richiami vivi in Lombardia : “È Una vittoria di tutti” : “Con 44 voti a favore e 38 contrari la Regione Lombardia ha approvato la pregiudiziale di costituzionalità sulla legge sui richiami vivi. C’era il rischio concreto di incorrere in una procedura di infrazione europea e di entrare in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione. È una grande vittoria di tutti gli Animalisti per gli uomini e per gli Animali, dalla parte delle vittime umane e Animali. Il Consiglio regionale della ...

Ebook - ok dell’Europa all’Iva al 4%. Una battaglia italiana - Una vittoria per tutti : Dopo anni di discussioni, rinvii in commissione e sospensioni, finalmente l’Europa ce l’ha fatta: gli e-book avranno l’Iva al 4%. L’Ecofin ha approvato la proposta che consentirà agli Stati membri di applicare aliquote Iva ridotte alle pubblicazioni elettroniche. Il Consiglio Ecofin “Economia e finanza” è responsabile della politica dell’Ue in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia - ora si fa sul serio! Le azzurre sfidano la banda Guidetti per Una vittoria fondamentale : L’Italia è arrivata al primo crocevia dei Mondiali 2018 di Volley femminile, la sfida contro la Turchia (domani mercoledì 3 ottobre, ore 06.40) rappresenta un momento cruciale per il prosieguo della nostra rassegna iridata: sconfiggere le anatoliche nello scontro diretto ci permetterebbe di lanciarci verso le sfide contro Cina, Russia e USA con ancora più chance di accedere alla terza fase mentre un passo falso ci metterebbe già con le ...