UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 10 ottobre 2018

UNA VITA Anticipazioni 10 ottobre 2018 : Mentre i cadaveri di German e Manuela vengono trovati nei terreni antistanti al Collegio, Blanca fornisce un alibi alla madre Ursula.

UNA VITA Anticipazioni 9 ottobre 2018 : Mendez ha ottenuto il permesso per scavare nei terreni del Collegio. Intanto Ursula grazie alla testimonianza della figlia Blanca viene scagionata dalle accuse di omicidio.

Alberto Angela cittadino onorario di Pompei - "ha riportato alla luce UNA città reale e palpitante di vita" : Alberto Angela è cittadino onorario di Pompei. Il Consiglio Comunale della città degli Scavi e del Santuario, ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento presentata dal sindaco Pietro Amitrano durante la seduta che si è tenuta a Palazzo De Fusco, oggi pomeriggio."L'attività di giornalista e scrittore, nonché scienziato di chiara fama - si legge nella delibera approvata oggi - ha portato il ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Teresa, contrariamente al parere di Ursula, è pronta a rivelare a tutti la propria identità per dare il colpo di grazia a Cayetana, ma prima decide di parlare con Fabiana e le rivela di sapere che le due sono madre e figlia. Cayetana si dispera vedendosi incapace di fermare la sua marcia verso il patibolo; Fabiana promette che non la lascerà mai sola. Superata ...

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : Felipe rischierà di morire : L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso andrà incontro ad un brutto incidente. Questo dicono le anticipazioni Una Vita, sulle puntate spagnole. Il marito di Celia si recherà ad Antibes dove si sono trasferiti Teresa e Mauro. Come sappiamo la coppia ha lasciato Acacias in seguito alla malattia della Sierra che ora dovrà respirare aria di mare per vivere meglio. L’avvocato dopo avere salutato i suoi amici, tornerà nel ricco quartiere ...

UNA VITA anticipazioni : sorpresa - OLGA è un’altra figlia di URSULA! Dov’è? : Le puntate di Una Vita in onda questa settimana porteranno all’ingresso di Blanca (Elena Gonzalez), la figlia segreta di Ursula (Montserrat Alcoverro). Rinchiusa in un manicomio per volere della sua stessa madre, la ragazza diventerà col tempo la nuova protagonista della telenovela ambientata ad Acacias e la sua storyline non mancherà di riservare diverse sorprese. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la new entry intreccerà una ...

UNA VITA - anticipazioni puntate dal 13 al 19 ottobre 2018 : Momenti di panico e di rischio per Cayetana : Brutti Momenti per la nostra Cayetana che si vedrà in pericolo su due fronti. Durante le puntate della prossima settimana – della soap spagnola Una Vita – la dark lady potrebbe perdere le sue prestigiose origini. Mauro infatti tenterà di convincere Teresa a rendere nota la sua famiglia natale, di cui la De La Serna si è appropriata, esibendone il nome. La vedova di German inoltre non vorrebbe che fosse effettuata l’autopsia ...

Anticipazione Una Vita, Antonito e Lolita insieme: Maria Luisa li scopre Le anticipazioni di Una Vita annunciano una svolta nella storia che sta per nascere tra Antonito e Lolita. Sin da subito tra la domestica e il figlio di Ramon è nata una grande attrazione. La prima ad accorgersi della loro vicinanza è Trini.

UNA VITA anticipazioni ottobre : Ursula si sposa - Cayetana muore - addio Mauro e Teresa : Le puntate di Una Vita che vedremo in onda nelle prossime settimane saranno ricche di colpi di scena davvero epocali per gli abitanti di Acacias: come le anticipazioni spagnole riportano, con la morte di Cayetana si arrivera' a una importante svolta per tutta la soap, che per forza di cose proporra' in to nuove storyline e nuovi personaggi. Ma un punto fermo restera' la presenza della perfida Ursula Dicenta che, oltre a liberarsi della sua ex ...

UNA VITA anticipazioni : ecco cosa succederà a METÀ NOVEMBRE 2018 : A METÀ NOVEMBRE 2018, i telespettatori italiani di Una Vita faranno la conoscenza di Diego Alday (Ruben De Eguia), il nuovo protagonista della telenovela; in quel periodo andrà in onda però anche la storyline legata alla tragica morte di Pablo Blasco (Carlos Serrano Clark). Scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie alle nostre anticipazioni: Ursula si trasferisce nella vecchia casa di Cayetana. Un mese dopo la morte di Cayetana (Sara ...