Una Pallottola nel Cuore 3 | anticipazioni sesta ed ultima puntata del 16 ottobre 2018

Ultime puntate di Una Pallottola nel Cuore 3 : Bruno da accusatore ad accusato? Anticipazioni 16 ottobre : Ultime puntate di Una Pallottola nel Cuore 3 che torna in onda oggi e martedì prossimo proprio con il gran finale di stagione. Il destino della fiction è ancora incerto visto che Gigi Proietti ha ammesso di volere più tempo e spazio per dedicarsi al teatro e potrebbe appendere al chiodo i panni di Bruno, il cronista con la passione per il giallo e i casi irrisolti. I colpi di scena non mancheranno perché da accusatore Bruno potrebbe finire per ...

Una Pallottola nel cuore 3 - anticipazioni 9 ottobre : l’ardita ipotesi di Bruno : Una pallottola nel cuore 3 prosegue la sua corsa dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio (confermati poi con il secondo episodio e pure con il terzo, nonostante sia in competizione con Temptation Island VIP). Martedì 9 ottobre alle 21.25 su Rai1 ecco il nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction di genere giallo, per la precisione il quinto. A un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda ...

Una Pallottola nel Cuore 3 quinta puntata : trama e anticipazioni 9 ottobre : UNA Pallottola NEL Cuore 3 quinta puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Gigi Proietti. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento martedì 9 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Una Pallottola nel Cuore 3 quinta puntata: trama e anticipazioni 9 ottobre Ecco la trama della fiction in onda oggi. Le indagini su Enrico vanno avanti incessantemente. Bruno è ...

Programmi TV di stasera - martedì 9 ottobre 2018. Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 3 : Gigi Proietti in Una Pallottola nel Cuore 3 Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 – Quinta Puntata - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2017, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Prodotta in Italia. Bestie feroci: Le indagini su Enrico vanno avanti incessantemente, Bruno è sempre più convinto che la verità sia sempre più vicina e la chiave si trovi proprio tra gli amici e i colleghi del poliziotto morto ammazzato. Ma ...

Una Pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottola nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. ...

Una Pallottola nel cuore 3 - anticipazioni quinta puntata : Si avvicina sempre di più alla verità sull'omicidio di Enrico (Giovanni Scifoni) il protagonista di Una pallottola nel cuore 3, in onda questa sera, 9 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno. Bruno (Gigi Proietti) continua ad indagare sulla scomparsa dell'amico, aiutato da Maddalena (Francesca Inaudi), Fiocchi (Marco Marzocca) e Sartori (Sergio Assisi).Una pallottola nel cuore 3, anticipazioni quinta puntata Bruno continua ad indagare ...

Una Pallottola nel Cuore 3 : Proietti porta su Rai 1 una routine piacevole - ma che potrebbe dare di più : Una Pallottola nel Cuore 3 Bruno Palmieri è entrato a far parte della famiglia seriale di Rai 1: il protagonista di Una Pallottola nel Cuore 3, al pari di Don Matteo e Camilla Baudino di Provaci Ancora Prof, pur non essendo un poliziotto ha dimostrato di essere un investigatore impareggiabile, capace di risolvere da solo i casi più spinosi. Come gli esimi colleghi di fiction, è ormai un personaggio riconoscibile e garanzia di qualità, ma da lui ...

Ascolti tv - testa a testa tra Una Pallottola nel cuore 3 e Temptation Island Vip : La fiction Una pallottola nel cuore 3 strappa per un soffio la vittoria in prime time al competitor in termini di numeri di telespettatori, ma non di share: Rai1 conquista 3.805.000 telespettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 telespettatori pari al 20.9% di share. Ascolti tv prime time Bene su La7 diMartedì che ha registrato 1.505.000 telespettatori con uno share del 7%. ...

Ascolti TV | Martedì 2 ottobre 2018. Temptation Island Vip 20.9% - Una Pallottola nel Cuore 16.3% - DiMartedì 7% - #Cartabianca 5.7% : Temptation Island Vip - Valeria Marini Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 2 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Una Pallottola NEL CUORE 3 - anticipazioni quinta puntata del 9 ottobre : Martedì 11 settembre su Rai 1 è iniziata la terza stagione della fiction Una PALLOTTOLA nel CUORE, dunque il giornalista Bruno Palmieri è di nuovo in onda con sei nuovi gialli e altrettante indagini su casi ambientati a Roma. Location delle investigazioni di questa terza annata sono alcune delle più pittoresche ambientazioni della Capitale, come il Getto, Trastevere e il Bioparco. Ancora una volta, accanto al protagonista Gigi ...

