Una giornata in tour con Alessandra Amoroso | come partecipare al concorso Mondadori

Serie A - Rogerio e Felipe squalificati per Una giornata : MILANO - Il sostituto Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ...

"Occhio alla plastica" ad Albissola Marina - Una giornata dedicata alla salvaguardia del nostro mare : Il progetto, organizzato dall'Assessorato all'Ambiente del comune di Albissola Marina insieme all'associazione European Research Institute e all'associazione Ottobre Scienza di Torino, coinvolge ...

Roma : a Villa Tiberia Hospital Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno : 52.800: questo il numero dei nuovi casi di tumore al seno in Italia solo nell’ultimo anno. Il Ministero della Salute, attraverso il report dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e dell’Associazione Italiana Registri Tumori, ha presentato numeri che evidenziano ancora di più l’importanza della prevenzioni, con controlli, screening e visite specialistiche per combattere la patologia tumorale più diffusa nella penisola. “La ...

Obesity day - Una giornata per imparare la sana alimentazione : in Maremma crescono le persone in sovrappeso : Qui, dalle 9 alle 13 , la dottoressa Irene Del Ciondolo dell'Unità funzionale di igiene pubblica e nutrizione, specialista in scienza dell'alimentazione, e la dietista Valeria Franci , dell'ospedale ...

Una giornata per il polpo : La giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoLa giornata mondiale del polpoNonostante spesso ci si riferisca al polpo con il termine polipo, quest’ultimo, zoologicamente, indica animali completamente diversi, come ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti chiudono con Una vittoria ed Una sconfitta a testa la prima giornata : Ancora una vittoria ed una sconfitta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella seconda partita della prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha perso, mentre Jamila Laurenti ha vinto. Entrambi gli azzurrini domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella terza e decisiva sfida. Matteo Mutti ha ceduto allo svedese Truls Moregard per 1-4 (7-11, 2-11, 11-13, 11-8, 14-16), mentre nello stesso raggruppamento ...

Halloween : Una giornata da incubo a Mirabilandia : Peter PunkMayan ShowLa leggenda del tesoro perdutoOtto AvventurieroSfida a Hot Wheels CityRio BravoRio BravoResetResetResetRatatongaRatatongaRatatongaMaster ThaiMaster ThaiMaster ThaiLeprotto ExpressKatunKatunKatunISpeedISpeedISpeedEurowheelDiverticalDiverticalDiverticalDinolandDinolandBlu riverBlu riverAutosplashAutosplashAutosplashMa chi l’ha detto che i parchi a tema sono da frequentare solo durante la stagione estiva? Ora si sta ...

Indonesia : Giornata nazionale di raccolta fondi per vittime tsUnami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Serie A : squalificati e infortUnati dell’8a giornata : Torino-Frosinone Torino infortunati: Lyanco: (distorsione caviglia, rientro previsto per la 9a giornata); De Silvestri (contrattura muscolare, rientro previsto per la 9a giornata); Ansaldi (distorsione ginocchio destro, ipotesi rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Frosinone infortunati: Capuano (distrazione muscolare retto femorale destro, rientro previsto per la 9a giornata); Gori (lussazione alla spalla, rientro per fine ottobre); ...

Una giornata febbrile per chiudere il Def. E alla fine va in scena il Governo - in fuga dalla stampa : Sono le ore 19 di mercoledì 3 ottobre quando va in scena la balconizzazione della sala stampa di Palazzo Chigi. Alle 18.58 sugli smartphone dei cronisti si materializza il primo messaggio: "Alle 19 conferenza stampa a Palazzo Chigi". Il tempo di correre, ed ecco materializzarsi il gotha del Governo. C'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, c'è il ministro ...

Una giornata di lavoro febbrile per limare i numeri della manovra. Poi il Governo va in scena - in fuga dalla stampa : Sono le ore 19 di mercoledì 3 ottobre quando va in scena la balconizzazione della sala stampa di Palazzo Chigi. Alle 18.58 sugli smartphone dei cronisti si materializza il primo messaggio: "Alle 19 conferenza stampa a Palazzo Chigi". Il tempo di correre, ed ecco materializzarsi il gotha del Governo. C'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, c'è il ministro ...

Leggi razziali : l’Università di Pisa dedica Una giornata in ricordo di Giorgio Bassani : Nell’ambito del ciclo di iniziative “Italia, anno 5779” per San Rossore 1938, il 4 ottobre l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani con incontri e film a ingresso gratuito. Si comincia alle 16 al Monastero delle Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16) con una conversazione fra il professore Fabrizio Franceschini dell’Ateneo Pisano e la figlia dello scrittore, Paola Bassani Patch, a ...

Meteo - Una giornata di allerta arancione : forti temporali in arrivo - le zone colpite : allerta arancione sulla Basilicata, sulla Puglia, Calabria e gran parte della Sicilia. allerta gialla su Molise, Campania...

Serie A - Una giornata a Mario Rui. Multato Gasperini : MILANO - Rese note le decisioni del Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello,, che ha emesso il consueto ...