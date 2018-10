Una chiavetta Usb è esplosa in mano ad un agente di polizia : Un poliziotto è rimasto ferito dall'esplosione di una chiavetta Usb inserita nel pc. È successo a Trapani. L'ispettore di polizia giudiziaria all'interno della Procura di Trapani, ha perso tre dita. Il dispositivo era indirizzato a un avvocato trapanese che, insospettito, ha allertato la polizia la quale stava verificando il contenuto del plico, quando è avvenuta l'esplosione. Il dispositivo era stato ...

Esplosivo nella chiavetta Usb a Trapani - agente ferito gravemente a Una mano : Stava inserendo una chiavetta Usb in un computer quando è rimasto gravemente ferito a una mano. L'oggetto, infatti, secondo i primi accertamenti conteneva Esplosivo. Vittima dell'incidente un ispettore della polizia giudiziaria della Procura di Trapani, Gianni Aceto. L'oggetto era contenuto in un plico inviato a un avvocato. Insospettitosi il legale lo ha consegnato alla polizia. All'agente sono saltate tre dita della mano sinistra.