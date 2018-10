Un nuovo | grave problema per il telescopio spaziale Hubble

Guns N'Roses : il nuovo album potrebbe arrivare ma non c'è ancora una data (RUMORS) : ancora presto per dirlo ma ci sono ottimi indizi: qualche giorno fa Slash, intervistato dalla radio americana WRIF, ha detto che qualcosa ci sara' nel futuro della band, ma al momento non si pone delle scadenze fisse: Posso però dire con molta sicurezza che faremo qualcosa. Ma succedera' quando succedera', come con qualsiasi cosa riguardante i Guns N' Roses. Nella giornata di ieri il padre del chitarrista, Anthony Hudson, tramite il suo account ...

Silvio Berlusconi nuovo patron del Monza - venerdì l'annuncio ufficiale : Il nuovo ingresso nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi è ufficiale. L'ex presidente del Milan, dopo aver vinto tutto ciò che si può vincere alla guida del club rossonero in 29 anni dal 1986 al 2015 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane, 5 Coppe dei Campioni-Champions League, 5 Supercoppe d'Europa, 2 Coppe Intercontinentali ed 1 Mondiale per club ha scelto di riprovarci nel mondo del calcio [VIDEO], ma anche di non allontanarsi ...

Guè Pequeno - il nuovo album 'Sinatra' mantiene il primo posto nelle classifiche : Sono passati circa nove giorni dalla pubblicazione di 'Sinatra', il nuovo album del membro dei Club Dogo, il quale ha gia' raggiunto la prima posizione superando in classifica artisti dal calibro di Eminem, Lenny Kravitz e molti altri cantanti sia del genere Rap che di quello Urban. Successo di 'Sinatra' nella Top Ten degli album più ascoltati Continua il successo del nuovo disco del rapper milanese che, per l'ennesima volta, è riuscito a ...

Ensi apprezza il nuovo disco di Guè Pequeno : Non è trascorso molto tempo dall'uscita del nuovo album del rapper milanese Guè Pequeno, il quale non solo è stato apprezzato dal proprio pubblico, ma ha riscontrato pareri positivi anche tra i colleghi. Uno di questi è Ensi che durante un'intervista per Sto Magazine ha espresso un'ottima opinione e delle belle parole verso l'album Sinatra. [VIDEO] L'opinione di Ensi sul nuovo progetto di Guè Pequeno Durante un'intervista per Sto Magazine, la ...

Romina Power sarà di nuovo a Domenica in - Al Bano ospite alla terza puntata : Dopo il buon successo della prima puntata di Domenica in, andata in onda il 16 settembre, e che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier, Romina Power fara' di nuovo ritorno negli studi Fabrizio Frizzi, dove si svolge la trasmissione. Si preannuncia, dunque, un'altra super puntata per il contenitore del dì di festa in onda su Rai 1 [VIDEO] che la scorsa settimana è tornata a battere negli ascolti Domenica Live di Barbara D'Urso dopo un ...

Avril Lavigne - è uscito il nuovo singolo 'Head above water' : Avril Lavigne è tornata con un nuovo singolo, dopo un silenzio di oltre cinque anni che era parso interminabile. 'Head above water' è uscito ed è gia' disponibile per gli ascoltatori, e soprattutto annuncia l'uscita del suo nuovo album, prevista per la fine del 2018. La buona notizia non arriva da sola, perché con l'annuncio del nuovo singolo e del nuovo album, si può finalmente apprendere come Avril sia uscita dal periodo di convalescenza ...

Perugia - furti in casa : la bottiglietta d'acqua galeotta è il nuovo stratagemma dei ladri : Per compiere un furto all'interno di un'abitazione è sufficiente una bottiglietta di mezzo litro d'acqua. Ad alcuni la notizia potra' forse apparire strana, ma è la realta'. La bottiglietta può essere infatti fondamentale per i ladri soprattutto in quelle abitazioni con le semplici serrature con scocco. I malintenzionati, togliendo l'acqua all'interno, possono trasformare il recipiente in una lastra elastica che andra' ad essere impiegata in ...

68 - il nuovo lavoro di Ernia - è primo nella classifica Fimi : A solo una settimana dalla sua uscita, il nuovo album di Ernia, ex membro della Troupie d'Elite, ha toccato il podio nella classifica Fimi superando artisti come Eminem e Caparezza, inoltre i singoli del disco hanno raggiunto molte visualizazzioni sia su Youtube che su Sopitfy. Per 68 dunque un ottimo esordio su vari canali e piattaforme. Per Ernia prima posizione nella classifica Fimi e boom di views su Youtube e Spotify Il nuovo album di ...

Il nuovo disco di Guè Pequeno a solo un giorno dall'uscita riscuote già molto successo : Il 14 settembre del 2018 è uscito Sinatra, il quinto disco da solista di Guè Pequeno [VIDEO], rapper milanese nonché membro dei Club Dogo, album che grazie alla sua notorieta' tra il pubblico e la sue abilita' come cantante rap al solo primo giorno d'uscita del suo nuovo progetto ha ottenuto gia' un grande successo. A contribuire a tutto questo sono state le numerose collaborazioni presenti nel disco del golden boy del rap italiano: nel disco ...

Esce oggi il nuovo album di Guè Pequeno : oggi, 14 settembre del 2018, è uscito il nuovo disco di Guè Pequeno, rapper milanese e membro dei Club Dogo, che aveva gia' annunciato, nelle interviste passate, di stare lavorando ad un nuovo progetto. Il boss del rap italiano, gia' in precedenza, aveva suscitato intorno al proprio pubblico molte aspettative e questa fiducia da parte dei fan è stata incrementata, ulteriormente, dall'uscita del brano Trap Phone [VIDEO], il quale nel giro di ...

Micheal Ausiello : 'Andrew DeLuca non sarà il nuovo amore di Meredith' : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy, in partenza in America dal 27 settembre, si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Quella che da tutti è stata definita la stagione dell'amore sta facendo discutere gia' prima della messa in onda. Molti, infatti, sono gli spoiler e le interviste rilasciate da quando il cast e la crew si sono riuniti sul set nelle prime settimane di luglio. New entry, gravidanze, viaggi di nozze e nuove storie ...

Anticipazioni sul nuovo album di Guè Pequeno : ci sarà tra gli altri Capo Plaza : Nonostante manchino pochi giorni all'uscita del disco, il rapper milanese ha rivelato i nomi degli artisti presenti nel suo nuovo lavoro, nonché i titoli delle canzoni dell'album Sinatra. Anticipazioni sull'album Guè Pequeno, il rapper milanese, ha gia' annunciato l'uscita del suo nuovo album tramite un post sul suo profilo Instagram, prevista per il 14 settembre del 2018. Nel post successivo sono stati aggiunti anche la copertina del disco e il ...

Loredana Bertè - in uscita il suo nuovo album 'Libertè' : Loredana Bertè se la gioca nuovamente in studio con l'uscita di un nuovo album di inediti, che arrivera' nei negozi e online il 28 settembre. Si intitolera' 'Libertè', con un gioco di parole che insiste sullo spirito libero che ha sempre contraddistinto la cantante 67enne, tornata a incidere nuovi brani dopo 13 anni. L'ultimo suo disco 'Babybertè' era stato pubblicato nel 2005, poi un lungo silenzio che è stato interrotto soltanto nel 2016 con ...

Asia Argento fatta fuori da X Factor 12 : il nuovo giudice verrà rivelato prima dei live : Colpo di scena a X Factor 12. La nuova edizione del talent show Sky [VIDEO] è in partenza e debuttera' ufficialmente il prossimo giovedì 6 settembre con la prima puntata di questa stagione. Oggi durante la conferenza stampa di presentazione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata fatta chiarezza sul caso Asia Argento, la quale dopo essere stata travolta dallo scandalo sessuale, non fara' più parte del cast di questa edizione. X ...