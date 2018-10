Un importante strumento di Hubble ha smesso di funzionare

Vaccini - i medici di base : “La circolare su donne è uno strumento importante” : La circolare del ministero della Salute sulle vaccinazioni delle donne in età fertile è uno strumento importante per tutti i professionisti. A sottolinearlo è il segretario Generale della Federazione Italiana medici di Famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti. “In questo momento di grandi polemiche sul tema vaccinazioni nei bambini – rileva Scotti – l’emanazione di una circolare ministeriale sulle vaccinazioni raccomandate per ...