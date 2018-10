Un governo col segno meno

Turchia - media : 'Il giornalista Jamal Khashoggi ucciso nel consolato saudita' - Era critico col governo di Riad : Le autorità turche ritengono che il giornalista saudita Jamal Kashoggi, di cui si sono perse le tracce quattro giorni fa dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul, sia stato ucciso. "La ...

Manovra - il governo in un vicolo cieco : ipotesi tagli lineari o nuove tasse : Ad oggi ci sono coperture per 23 miliardi, ma il conto della legge di bilancio è molto più salato. Le strade percorribili...

Veneto - Zaia cerca intesa col governo sull’obbligo della bandiera regionale sugli edifici pubblici. Ma è incostituzionale : La Costituzione? Si può aggirare semplicemente con un accordo tra Regione e governo. Non importa se la Corte Costituzionale ha appena bocciato la legge regionale che impone l’obbligo di esporre sugli edifici pubblici la bandiera del Veneto. L’ostacolo può essere dribblato. Basta inserirlo nella partita per la concessione dell’autonomia al Veneto e quindi ottenere il risultato superando per via politica il rigoroso impedimento ...

Il regalo del governo a La7 : grandi ascolti : I primi beneficiari del reddito di cittadinanza sono i lavoratori de La7. Di Maio, Salvini e compagnia ogni giorno ne sparano una più grossa dell'altra dando così tanto materiale a tg, talk e ...

Di Battista pronto a tornare Nel governo col rimpasto? Rumors : Una voce gira per le redazioni e per il Sacro Transatlantico: il ritorno di Alessandro Di Battista in un eventuale rimpasto di governo. E la fonte che fa filtrare l’indiscrezione è... Segui su affaritaliani.it

governo - fonti Lega : Ieri Salvini al Colle da Mattarella : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Continua a sgretolarsi il governo francese : lascia anche Gerard Collomb - fedelissimo di Macron : "Quello che è accaduto nelle ultime 48 ore non ha niente a che vedere con una crisi politica": dalle parole di Emmanuel Macron, riportate dal suo portavoce dopo il Consiglio dei ministri, traspare tutto l'imbarazzo dell'Eliseo e di una presidenza che sembrava onnipotente e in poche settimane si ritrova a brandelli.Gerard Collomb, il socialista "saggio", sindaco di Lione per 17 anni, tutore e guida dell'avventura di Macron fin dai primi ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano "C" del Colle : un governo del Nazareno in salsa di Fico : Non sarà Mattarella a fermare Salvini e Di Maio. Lo faranno i "mercati". Altro che piano B alla Savona. Mattarella ha perfino il piano C. Eccolo. VINCENZO PAOLO CAPPA(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:02:00 GMT)RETROSCENA/ La strategia di Salvini e Giorgetti per placare i mercati (e il Colle), di A. FannaDOPO IL DEF/ Sapelli: M5s e Lega possono far cadere il muro di Bruxelles

Riace - Saviano incolpa il governo : "L'arresto? Passo verso Stato autoritario" : È arrivato finalmente anche il commento di Roberto Saviano. Lo scrittore ha deciso di affidare a Facebook il suo pensiero sull"arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e paladino dell"accoglienza.Il primo cittadino della Locride è accusato (tra le altre cose) di "favoreggiamento dell"immigrazione clandestina". Il gip ne ha disposto l"arresto ai domiciliari ma per Saviano "la verità è che nelle azioni di Mimmo Lucano non c"è mai finalità di ...

Scuola - reclutamento : come si diventerà insegnanti col governo Lega-M5S? : Per diventare insegnanti della Scuola, col Governo Lega-M5S si delinea un percorso fatto di abilitazione, concorso per docenti con servizio e concorso per laureati. In alcuni casi si tratta di provvedimenti annunciati, ma che ancora devono essere confermati. Partiamo a parlare del reclutamento della Scuola secondaria. reclutamento Scuola secondaria: correttivi al decreto 59/2017 Il Senatore Pittoni della Lega ha annunciato i correttivi al ...

Tajani : "La tenuta dei conti riguarda tutti noi. Il governo ascolti il richiamo del Quirinale" : Il presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia: «Assistenzialismo e misure contro il Nord: è una manovra da regime sudamericano»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 settembre : “Abbiamo 5 milioni di poveri - il governo deve agire” : L’intervento “Manovra, il debito scenderà grazie al Pil in crescita del 3%” Paolo Savona – Il ministro per gli Affari europei spiega i dettagli del documento approvato dal governo: “Il deficit al 2,4% è sostenibile” di Paolo Savona * Tre uomini in barca di Marco Travaglio Non so voi, ma io sono seriamente preoccupato per le condizioni di Giovanni Tria, Vincenzo Boccia e Carlo Calenda. Di Tria sappiamo che è nato a Roma, ha appena ...

Aggiornamento Def - né col governo né coi mercati! : Se siete tra quelli che rischiano il posto di lavoro, che un posto di lavoro non ce l’hanno, che lavorano per pochi euro l’ora, che dovranno oggi o domani cercare un lavoro ma ancora studenti, allora sappiate che questa manovra di bilancio è contro di voi. Innanzitutto è urgente chiarire che la manovra in atto è tra le più austere degli ultimi anni in termini di rapporto deficit/pil, superiore soltanto al dato del governo Gentiloni (2,3%) ma più ...

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo spread sale per colpa del governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...